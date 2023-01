Come comportarsi con chi fa Ghosting, siamo vittime?

Il ghosting è un termine utilizzato per descrivere la pratica di interrompere improvvisamente una relazione, senza dare una spiegazione o una comunicazione.

Può accadere in qualsiasi tipo di relazione, ma è più comune nelle relazioni romantiche e nelle relazioni amichevoli.

Il ghosting può essere estremamente doloroso e può lasciare la persona che è stata “ghostata” con molte domande senza risposta e con un senso di confusione e di solitudine. Ci sono molte ragioni per cui una persona potrebbe decidere di fare ghosting, come la paura di affrontare una conversazione difficile o la mancanza di interesse nella relazione.

Per coloro che sono stati vittime di ghosting, può essere difficile elaborare la perdita e continuare a vivere. Una cosa che può aiutare è parlare della propria esperienza con amici e familiari. È importante avere un supporto emotivo in questo momento e può essere utile parlare con un professionista della salute mentale per elaborare le emozioni e superare la situazione.

Per quanto riguarda il comportamento nei confronti di chi fa ghosting, è importante evitare di incolpare se stessi o di cercare di “riparare” la situazione. Non c’è nulla che si possa fare per cambiare la decisione di qualcun altro di fare ghosting e non è necessario che si prenda la responsabilità di qualcosa che non dipende da noi.

In generale, è importante rispettare la decisione dell’altra persona, anche se può essere difficile accettarla. E’ importante prendersi il tempo per elaborare le emozioni e concentrarsi su se stessi e sulla propria crescita personale. Anche se può essere difficile, è importante guardare avanti e non lasciare che questa esperienza influenzi negativamente le relazioni future.