Come stappare le orecchie, tutti i trucchi

Le orecchie tappate possono essere causate da una varietà di fattori, come i cambiamenti nella pressione atmosferica, l’acqua nell’orecchio, l’accumulo di cerume o un’infezione dell’orecchio.

In alcuni casi, le orecchie tappate possono essere fastidiose o addirittura dolorose e possono causare problemi di equilibrio o difficoltà a sentire. Fortunatamente, ci sono diversi metodi che si possono utilizzare per sbloccare le orecchie tappate.

Masticare o deglutire: masticare o deglutire può aiutare a stappare le orecchie tappate causate da cambiamenti nella pressione atmosferica. Il masticare o deglutire aiuta a equilibrare la pressione nell’orecchio e può aiutare a liberare il blocco.

Valsalva Maneuver: questa tecnica consiste nel chiudere la bocca e la narice e soffiare delicatamente. Questo aiuta a equilibrare la pressione nell’orecchio e può aiutare a liberare il blocco.

Girare la testa: girare la testa da un lato all’altro mentre si tengono le narici chiuse e si soffia delicatamente può aiutare a liberare il blocco.

Tilt test: questa tecnica consiste nel piegare la testa in avanti e indietro mentre si tengono le narici chiuse e si soffia delicatamente.

Rimedi casalinghi per rimuovere il cerume: ci sono diversi rimedi casalinghi per rimuovere il cerume, tra cui l’utilizzo di una soluzione salina per ammorbidire il cerume, l’utilizzo di una siringa per rimuovere il cerume in eccesso e l’utilizzo di una soluzione di perossido di idrogeno per pulire l’orecchio.

In caso di orecchie tappate persistenti o dolorose, o se si notano sintomi come perdite d’udito, dolore o febbre, è importante consultare il proprio medico o un otorinolaringoiatra. Il medico può determinare la causa esatta delle orecchie tappate e prescrivere trattamenti adeguati, come antibiotici per infezioni dell’orecchio o rimozione del cerume.

In caso di orecchie tappate causate da infezioni dell’orecchio, il medico può prescrivere antibiotici per trattare l’infezione e aiutare a liberare il blocco. In caso di ostruzione del canale uditivo causata da accumulo di cerume, il medico può rimuovere il cerume con una siringa o un aspiratore cerume.

In alcuni casi, le orecchie tappate possono essere causate da problemi di salute più gravi, come un tumore dell’orecchio o una malattia cardiovascolare, quindi è importante consultare il proprio medico se si notano sintomi come perdite d’udito o dolore.

In generale, i metodi descritti sopra possono essere utili per liberare le orecchie tappate in alcuni casi, ma è importante consultare il proprio medico se i sintomi persistono o peggiorano. Inoltre, è importante evitare di utilizzare oggetti appuntiti o estrattori per rimuovere il cerume poiché possono danneggiare il timpano e causare lesioni.