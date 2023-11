WhatsApp Smetterà di Supportare Modelli di Smartphone Più Vecchi dal 31 Dicembre 2023

WhatsApp, una delle applicazioni di messaggistica istantanea più popolari, ha annunciato che a partire dal 31 dicembre 2023, non supporterà più alcuni modelli di smartphone più vecchi. Questa decisione è parte della revisione annuale di WhatsApp, dove l’azienda valuta i sistemi e i dispositivi più vecchi con meno utenti per decidere quali continueranno a ricevere supporto​​​​.

Modelli di Smartphone Interessati

Android: WhatsApp ha rivelato che dopo il 24 ottobre 2023, smetterà di supportare gli smartphone con Android versione 4.1 o inferiore. Dopo questa data, supporterà solo i telefoni con Android 5.1 e versioni successive. Tra i modelli interessati figurano Nexus 7, Samsung Galaxy Note 2, HTC One, Sony Xperia Z, LG Optimus G Pro, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy Nexus, HTC Sensation, Motorola Droid Razr, e molti altri.

iPhone: I modelli di iPhone che non supporteranno più WhatsApp sono iPhone 5 e iPhone 5C.

Altri: Inclusi anche alcuni modelli di LG, Samsung, Huawei e Sony, nonché alcuni telefoni di altre marche come Archos, ZTE, HTC, Lenovo, Wiko​​​​.

Implicazioni per gli Utenti

Gli utenti con una versione di Android più vecchia di 5.0 e che desiderano continuare a utilizzare WhatsApp sono invitati a passare a un dispositivo più recente. Gli utenti possono verificare la versione di Android del proprio telefono nelle impostazioni del telefono, sotto “Informazioni sul telefono” e “Informazioni sul software” per accertarsi se il proprio dispositivo sarà interessato da questa evoluzione​​.

Motivazioni di WhatsApp

La decisione di cessare il supporto per i sistemi operativi più vecchi si inserisce nella strategia di WhatsApp di mantenere il passo con i più recenti avanzamenti tecnologici. Concentrando le risorse sul supporto dei sistemi operativi più nuovi e più utilizzati, l’azienda interrompe periodicamente il supporto per quelli più vecchi. Questo è parte della strategia dell’azienda per garantire la migliore esperienza utente e stare al passo con i più recenti avanzamenti tecnologici​​.

Evoluzione Continua di WhatsApp

WhatsApp aggiorna costantemente le sue applicazioni iOS e Android con nuove funzionalità e miglioramenti. Tuttavia, cessa anche il supporto per i dispositivi più vecchi dopo un certo periodo. Questo fa parte della strategia dell’azienda per garantire che possa fornire la migliore esperienza utente e rimanere aggiornata con gli ultimi sviluppi tecnologici. Oltre a ciò, l’azienda ha anche lanciato una nuova funzionalità chiamata “Channels” per gli utenti in India, uno strumento di trasmissione unidirezionale che permette agli utenti di rimanere aggiornati con vari canali, inclusi quelli di figure prominenti come il Primo Ministro Narendra Modi, Katrina Kaif e Akshay Kumar​​.

Considerazioni Finali per gli Utenti

Mentre la discontinuità del supporto per le versioni Android più vecchie potrebbe sembrare un inconveniente per alcuni utenti, è anche un promemoria dei rapidi avanzamenti tecnologici che avvengono nel mondo digitale. Gli utenti sono incoraggiati a mantenere i loro dispositivi aggiornati non solo per continuare a utilizzare servizi come WhatsApp, ma anche per garantire la migliore esperienza digitale possibile. Con l’avanzare della tecnologia a ritmi rapidi, diventa sempre più importante per gli utenti adattarsi e aggiornare i propri dispositivi​​.