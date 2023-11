Asteroide 99942 Apophis: Analisi e Previsioni per il 2029

L’asteroide 99942 Apophis, originariamente denominato 2004 MN4, è stato scoperto il 19 giugno 2004 dal Kitt Peak National Observatory in Arizona da un gruppo di ricerca finanziato dalla NASA.

Inizialmente, le osservazioni suggerivano una probabilità relativamente alta di collisione con la Terra nel 2029, raggiungendo un picco di probabilità del 2,7% (1 su 37)​​.

Tuttavia, studi successivi hanno permesso di determinare l’orbita con maggior precisione, escludendo la possibilità di un impatto nel 2029 e riducendo notevolmente la probabilità di impatto per gli anni successivi​​.

L’asteroide appartiene al gruppo degli asteroidi Aten e ha un diametro stimato di circa 270 metri con una massa di 4,6×10^10 kg. La sua orbita lo porta a intersecare quella della Terra due volte in ogni rivoluzione, con un periodo orbitale di circa 323 giorni​​.

Apophis ha attirato particolare attenzione per la sua vicinanza alla Terra e per il rischio potenziale che rappresentava inizialmente. Nel 2009, il capo dell’agenzia spaziale russa ha persino proposto una missione per distruggere l’asteroide, malgrado la probabilità ridotta di impatto​​.

Nel 2029, Apophis passerà vicino alla Terra a una distanza di circa un decimo della distanza Terra-Luna. Questo passaggio sarà studiato dalla missione OSIRIS-APEX della NASA, una missione di estensione di OSIRIS-REx, che mira a raccogliere ulteriori dati sull’asteroide​​.