Strategie Vincenti per la Parità di Genere: Come Promuovere l’Uguaglianza nel 2023

La lotta per la parità di genere è una sfida complessa e multidimensionale, che richiede un approccio olistico e mirato. Il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) ha delineato una strategia ambiziosa per il periodo 2022-2025 per promuovere l’uguaglianza di genere, in risposta alle sfide poste da vari fattori, incluso l’impatto della pandemia di COVID-19, che ha visto le donne perdere il lavoro quasi il doppio rispetto agli uomini​​.

La strategia del UNDP si concentra su sei soluzioni principali e tre “abilitatori” (innovazione, trasformazione digitale e finanziamento per gli SDG) per affrontare vari aspetti dell’ineguaglianza di genere. Questo include porre fine alla violenza di genere, affrontare la dimensione di genere della povertà, espandere l’accesso a energia pulita e accessibile, riformare le istituzioni pubbliche e sbloccare ulteriori investimenti pubblici e privati verso l’uguaglianza di genere​​.

Alcuni obiettivi specifici del programma includono assistere 80 paesi nell’espandere i servizi di assistenza e ridistribuire il lavoro di cura, sostenere 250 milioni di donne per accedere a usi produttivi dell’energia pulita e aiutare un milione in più di donne ad accedere e controllare i beni digitali​​.

Il piano di strategia riconosce anche l’importanza del coinvolgimento attivo di diversi attori. Si impegna a collaborare con entità come le organizzazioni femministe, i gruppi che si battono per i diritti, le organizzazioni basate sulla fede e il settore privato. Queste collaborazioni sono fondamentali per spostare le norme e i comportamenti a sostegno dell’uguaglianza di genere​​.

In termini di approcci, la strategia punta a una trasformazione strutturale, affrontando sistemi e strutture di potere sottostanti, assicurando che nessuno sia lasciato indietro affrontando forme multiple e intersecanti di deprivazione, svantaggio e discriminazione, e costruendo resilienza mettendo l’uguaglianza di genere al centro della costruzione della resilienza​​​​​​.

L’innovazione, la digitalizzazione e la finanza sono identificati come facilitatori chiave per ampliare l’impatto dello sviluppo. Questo include la collaborazione con governi e settore privato per allineare finanze pubbliche e private con gli impegni per l’uguaglianza di genere e supportare i partner nel colmare i divari di genere nell’accesso e nell’uso della tecnologia digitale​​.

In conclusione, la strategia del UNDP per la parità di genere è un esempio di come un approccio olistico, inclusivo e strategico possa contribuire a combattere l’ineguaglianza di genere su più fronti. Combina l’analisi sofisticata delle complessità dell’ineguaglianza di genere con l’impegno attivo in una vasta gamma di settori e il coinvolgimento di una varietà di attori per raggiungere un impatto significativo e sostenibile.