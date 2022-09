Camminata veloce o corsa, qual è la migliore soluzione

Camminare e correre sono due forme di esercizio adatte a preservare la salute del nostro organismo e a perdere peso, ma in realtà qual è la migliore soluzione.

Camminare e correre sono due forme di esercizio adatte alla perdita di peso e alla salute del cuore. Benefici e rischi dipendono dagli obiettivi di una persona e dal livello attuale di salute e forma fisica. Sebbene entrambe le attività brucino calorie, facciano perdere peso e riducano il rischio di malattie cardiache, si discute molto su quale sia la migliore.

I benefici dell’esercizio cardiovascolare

L’esercizio cardiovascolare è anche conosciuto semplicemente come cardio. Spesso coinvolge i principali gruppi muscolari del corpo, fa pompare il cuore più velocemente e aumenta la frequenza respiratoria. Camminare e correre sono due tipi di cardio.

Uno studio ha esaminato i benefici dell’esercizio sulla salute mentale e ha scoperto che 30 minuti di attività ad intensità moderata, come camminare a passo svelto, erano sufficienti per ridurre l’ansia e la depressione, oltre agli altri benefici per la salute.

Qual è il modo migliore per bruciare calorie?

Camminare e correre hanno benefici per la salute simili, ma correre è più efficace nel bruciare calorie rispetto a camminare. Una persona che pesa 73 kg brucia circa 15,1 calorie al minuto durante la corsa. Al contrario, una persona dello stesso peso brucia circa 8,7 calorie al minuto mentre cammina.

Tuttavia, a seconda degli obiettivi di una persona, camminare e correre possono fornire gli stessi vantaggi.

Qual è la soluzione migliore per la salute del cuore?

Sia camminare che correre sono utili per perdere peso, aumentare la salute mentale e migliorare la salute generale. Uno studio pubblicato sulla rivista Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology ha concluso che camminare e correre riduce il rischio di ipertensione, colesterolo alto, malattie coronariche e diabete.

Tuttavia, lo studio non ha esaminato direttamente se camminare o correre possa giovare alla salute del cuore e al cardio. Un altro rapporto dell’American Heart Association indica che camminare a passo svelto, fatto almeno 150 minuti a settimana, è associato a un minor rischio di malattie cardiache, diabete, ipertensione e colesterolo alto.

Gli scienziati devono fare più ricerche confrontando gli effetti della camminata e della corsa sulla riduzione del grasso corporeo. Ad esempio, una revisione del 2018 ha rilevato che l’esercizio a bassa intensità era più efficace nel ridurre il grasso addominale, mentre l’allenamento ad alta intensità ha avuto un effetto maggiore sulla riduzione del grasso corporeo complessivo.