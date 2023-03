La legge di bilancio 2023 prevede una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali. La nuova rottamazione riguarda le cartelle fino a mille euro e prevede uno sconto sulle cartelle superiori e la definizione agevolata delle liti pendenti. La misura è composta da due parti.

Il pagamento della definizione agevolata dovrà essere eseguito entro il 31 luglio 2023. È possibile procedere con il versamento di un’ unica rata o rateizzando l’importo dovuto in almeno 18 rate.

Rottamazione cartelle esattoriali 2023 come funziona (Foto@Pixabay)

Cosa sono le cartelle esattoriali

Le cartelle esattoriali sono una comunicazione che viene inviata ai soggetti con insolvenze al fine di recuperare dei crediti da parte di enti come l’Agenzia delle Entrate, Inps o Comuni. La cartella esattoriale è un atto amministrativo caratterizzato da evidenti finalità di riscossione tramite il ruolo.

Puoi pagare le cartelle esattoriali tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Se non vengono pagate le cartelle esattoriali, l’ente creditore può procedere con l’iscrizione di ipoteca sull’immobile di proprietà del debitore. Inoltre, l’ente creditore può procedere con il pignoramento dei beni mobili e immobili del debitore.

Altre novità della legge di bilancio 2023

La legge di bilancio 2023 prevede diverse novità in vari settori. Ad esempio, per quanto riguarda il lavoro, la legge introduce l’ulteriore riduzione della tassazione agevolata dei premi di produttività, la proroga dell’esonero parziale dei contributi, alcuni provvedimenti in materia pensionistica, la revisione di particolari assunzioni agevolate e alcune modifiche alla disciplina dell’Assegno Unico e Universale e dei congedi parentali.