WhatsApp ha annunciato alcune nuove funzioni in arrivo per gli utenti. A livello meno tecnico e più comunicativo, arrivano le reazioni ai messaggi. Inoltre, WhatsApp ha anticipato il tanto atteso sistema multi-dispositivo che permetterà di utilizzare l’applicazione su più dispositivi contemporaneamente. Infine, è stata introdotta la funzione Code Verify per incrementare la sicurezza di chi utilizza WhatsApp Web attraverso il proprio browser.

WhatsApp tutti i cambiamenti attuali e futuri (Foto@Pixabay)

Reazioni ai messaggi

Le reazioni ai messaggi sono una nuova funzione che verrà presto introdotta su WhatsApp. Questa funzione consentirà agli utenti di rispondere a un messaggio con una serie di emoji predefiniti.

Le reazioni ai messaggi consentono agli utenti di rispondere a un messaggio con una serie di emoji predefiniti. Questa funzione è utile per esprimere rapidamente una risposta emotiva senza dover scrivere un messaggio completo.

Per mettere le reazioni su WhatsApp, devi tenere premuto il messaggio al quale vuoi reagire. Verrà selezionata l’intera riga e sopra di essa comparirà un elenco di emoji predefinite, graficamente più grandi del messaggio stesso. Scegli la reazione che vuoi e premici sopra. Questa verrà “appiccicata” al messaggio selezionato.

Sistema multi-dispositivo

Il sistema multi-dispositivo è una delle novità più attese dagli utenti di WhatsApp. Questa funzione consente di utilizzare l’applicazione su più dispositivi contemporaneamente senza dover disconnettersi da uno dei dispositivi per poter accedere all’altro.

Il sistema multi-dispositivo consente di utilizzare l’applicazione su più dispositivi contemporaneamente senza dover disconnettersi da uno dei dispositivi per poter accedere all’altro. Questo significa che gli utenti possono utilizzare WhatsApp su un tablet e uno smartphone allo stesso tempo senza dover scollegare l’applicazione da uno dei due dispositivi.

Per attivare il supporto multi-dispositivo di WhatsApp è sufficiente aprire l’app e accedere alle impostazioni, quindi toccare su Dispositivi collegati > Beta multi-dispositivo e poi Usa la versione beta.

Code Verify

Code Verify è una nuova funzione che aumenta la sicurezza degli utenti che utilizzano WhatsApp Web attraverso il proprio browser. Questa funzione richiede agli utenti di verificare il loro account tramite un codice QR.

Considerazioni: In sintesi, i prossimi cambiamenti in arrivo su WhatsApp includono le reazioni ai messaggi, il sistema multi-dispositivo e la funzione Code Verify per incrementare la sicurezza degli utenti che utilizzano WhatsApp Web attraverso il proprio browser.