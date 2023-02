XM Investment la nuova frontiera delle truffe Hype

Gli investimenti hype promettono rendimenti elevati e facili, ma spesso sono solo truffe che fanno perdere i propri risparmi. In questo articolo esploreremo come riconoscere le truffe degli investimenti hype online.

XM Investment la nostra esperienza

Questa volta ci occupiamo di un fantomatico asset dal nome XM Investment e cerchiamo di mettere in guardia ignari utenti dalla truffa che si nasconde dietro.

Alla Piattaforma XM Investment, diciamo piattaforma ma in realtà in questo caso non c’è assolutamente nulla, neanche un sito creato ad arte ma semplicemente un gruppo telegram XM_INVESTMENT_CHAT_HUB, una sorta di tutor (nel caso nostro corrispondeva al nome di Teresa Cindy ed una semplice email).

Questa è una parte della chat per agganciare l’ignaro utente, da parte di un amministratore del gruppo Telegram.

Il sistema è sempre lo stesso, anche se in questo caso la truffa si consuma addirittura nel giro di 30 minuti o anche meno.

Una volta entrato nel gruppo telegram XM_INVESTMENT_CHAT_HUB, un tutor vi contatta e vi chiede di versare una somma minima di 100€ (in genere sotto forma di criptovaluta USDT) all’indirizzo della loro azienda, ovviamente a qualsiasi domanda vi verrà risposto in modo positivo: Nessun obbligo di altri versamenti, possibilità di ritiro immediatamente dopo il periodo di trading, nessuna condizione aggiuntiva ecc.ecc.

A questo punto si lasciano alcuni semplici dati ed una vostra email, dopo aver effettuato il deposito vi arriva una email, da un improbabile indirizzo Gmail, con la conferma del vostro versamento.

Nel giro di mezz’ora, o anche meno, il trading è stato effettuato e siete pronti a prelevare i vostri profitti, grandi o piccoli che siano, e adesso aihmè vi accorgerete della truffa.

Magicamente il vostro indirizzo di criptovaluta del vostro wallet per ricevere gli eventuali profitti, non è valido, dunque per ritirare quanto vi “spetterebbe” o per ritirare almeno quanto investito, c’è bisogno di un ulteriore deposito (nel nostro caso di 300 euro) per utilizzare il prelievo attraverso un loro “fantomatico sistema”, perchè anche una piattaforma, qualsiasi essa sia (coinbase, binance, kraken ecc.) non è valida.

L’email che vi arriverà consolidando la truffa messa in atto, in questo caso si trattava di un investimento da 100 euro.

A questo punto il vostro tutor comincerà a cambiare versione e vi dirà che il funzionamento era stato spiegato e che per prelevare i vostri soldi bisogna obbligatoriamente versare questa cifra, naturalmente se provate a scrivere nel fantomatico gruppo telegram (noi ci abbiamo provato per avvisare altri ignari utenti che si stavano iscrivendo) verrete cancellati.

Ed è così che resterete con una emal di notifica, sempre dal fantomatico indirizzo gmail, che vi avvisa che se non effettuate un nuovo versamento non potrete ritirare i vostri fantomatici guadagni.

Naturalmente nulla vieta che dopo quest’articolo e tantissime altre segnalazioni, gli artisti della truffa potranno cambiare nome, email, gruppo ecc. per proseguire con il loro sistema, ma almeno adesso sapete a cosa andate incontro e potrete agire di conseguenza.