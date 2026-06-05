Il finale della seconda stagione di Your Friends & Neighbors ha regalato colpi di scena clamorosi e una dose massiccia di dark comedy. Con la terza stagione già in produzione, lo showrunner Jonathan Tropper ha svelato il destino di Owen Ashe e cosa attende i protagonisti.

Il destino di Owen Ashe: un doppio colpo di scena (SPOILER)

L’episodio 10, intitolato “The Night of the Hunter”, ha risolto il cliffhanger sul destino di Owen Ashe (James Marsden) in modo a dir poco rocambolesco. Creduto morto dopo una caduta nel penultimo episodio, Owen si risveglia improvvisamente nel sedile posteriore dell’auto mentre Coop (Jon Hamm), Barney (Hoon Lee) e Nick (Mark Tallman) stanno cercando di occultare il cadavere.

Dopo un violento scontro ravvicinato, l’SUV finisce in un lago. Questa volta per Ashe non c’è scampo. I tre decidono di lasciare il corpo sul sedile del guidatore per simulare un incidente, ma la copertura è tutt’altro che sicura: negli ultimi minuti della puntata, un pescatore aggancia qualcosa nel lago, suggerendo che il segreto è destinato a venire a galla molto presto.

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Perché James Marsden non tornerà nella terza stagione

Molti fan si sono chiesti se James Marsden possa tornare in qualche modo nei nuovi episodi, magari interpretando un fratello gemello come già accaduto in Dead to Me. Il creatore Jonathan Tropper ha smentito categoricamente questa ipotesi:

L’arco narrativo di Owen Ashe era pensato per una sola stagione.

La natura antologica dei co-protagonisti serve a non far somigliare le stagioni tra loro.

La morte del personaggio è definitiva e non ci saranno espedienti narrativi per farlo tornare.

Cosa sappiamo su Your Friends & Neighbors 3: trama e anticipazioni

A differenza del primo capitolo, che lasciava una conclusione più aperta, il finale della seconda stagione è un cliffhanger diretto. La terza stagione, le cui riprese sono attualmente in corso, ripartirà pochissimo tempo dopo gli ultimi eventi e vedrà l’ingresso nel cast di Michelle Monaghan.

Ecco i punti chiave su cui si focalizzeranno i nuovi episodi:

Il crollo di Nick: Essendo l’unico senza il “bagaglio borghese” degli altri, Nick sta vivendo un forte stress emotivo che minerà la tenuta del trio.

Essendo l’unico senza il “bagaglio borghese” degli altri, Nick sta vivendo un forte stress emotivo che minerà la tenuta del trio. Il libro di Mel: Mel (Amanda Peet) ha deciso di iniziare a scrivere la sua storia con Coop, mossa dalla volontà di scoprire tutta la verità.

Mel (Amanda Peet) ha deciso di iniziare a scrivere la sua storia con Coop, mossa dalla volontà di scoprire tutta la verità. I problemi di Barney: Sfrattato dalla moglie e licenziato, Barney si trova in una posizione disperata che lo spingerà a prendere decisioni pericolose.

Sfrattato dalla moglie e licenziato, Barney si trova in una posizione disperata che lo spingerà a prendere decisioni pericolose. Il mistero del denaro: I soldi di Ashe destinati a Coop nascondono un’origine molto più complicata e pericolosa del previsto.

La serie manterrà il suo iconico tono da commedia nera: la comicità continuerà a nascere dall’assoluta incompetenza di tre uomini d’affari di successo che improvvisamente si improvvisano criminali, commettendo un errore dopo l’altro.

Fonte principale: Intervista ufficiale dello showrunner Jonathan Tropper rilasciata a TV Insider il 5 giugno 2026.