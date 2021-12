50 Cent prende in giro Madonna poi chiede scusa

50 Cent si è scusato con Madonna per aver preso in giro una serie di foto che Madonna ha pubblicato su Instagram.

La leggenda del rap ha fatto un confronto tra le immagini di Madonna in abiti succinti di lei su un letto e la malvagia strega dell’est sotto una casa caduta in “Il mago di Oz“.

In risposta, la regina del pop giovedì è arrivata attraverso le sue Stories per chiamare il hitmaker di “What Up Gangsta“: “Ecco 50 Cent che finge di essere mio amico. Ora hai deciso di parlare male di me!“

“Immagino che la tua nuova carriera stia attirando l’attenzione cercando di umiliare gli altri sui social media“, ha continuato. “La scelta meno elevata che potresti fare come artista e adulto.”

“Sei solo geloso, non starai bene come me o non ti divertirai tanto quando avrai la mia età”, ha aggiunto.

50 poi è andato su Twitter con il suo mea culpa: “Devo aver ferito i sentimenti di Madonna, è andata a dissotterrare una vecchia foto di MTV dal 03“.

“Ok mi dispiace non avevo intenzione di ferire i tuoi sentimenti“, ha continuato. “Non ne traggo beneficio in ogni caso, ho detto quello che pensavo quando ho visto la foto a causa di dove l’avevo vista prima, spero che accetti le mie scuse.”

Nel frattempo, Madonna deve ancora rispondere pubblicamente alle scuse di 50 Cent.

foto@Wikimedia