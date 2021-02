Acquista una Playstation 5 gigante per 70mila dollari

Un famoso YouTuber ha acquistato una PlayStation 5 gigante per lavorarci sopra e trasformarla in un design unico. La gigantesca PS5, che viene fornita con il suo gigante DualSense, funziona ed è possibile giocarci.

La PlayStation 5 è stata finalmente rilasciata come una delle notizie più eccitanti dello scorso anno e ha incontrato gli amanti del gioco che lo aspettano con impazienza. Sebbene la Sony soffra ancora di carenze di approvvigionamento in molte parti del mondo, il numero di persone che hanno la possibilità di provare PS5 non è piccolo.

Pensiamo alla carenza di approvvigionamento, alle code davanti ai negozi, alle prenotazioni mesi e mesi prima ma, mentre ci si districava tra avvoltoi del web e notizie sui prossimi rifornimenti, uno YouTuber ha portato le dimensioni dell’azienda a un livello completamente nuovo e si è comprato una gigantesca PS5 per 70.000 dollari.

Questa PS5, è stata acquistata dal team del canale per “decorarla” con design speciali. Il team del canale ha realizzato un murale composto da due diversi design sulla gigantesca PS5, che è alta 3 metri e pesa 227 kg .

Disegnando per due concetti diversi su due diversi volti della PS5, il team del canale ha impiegato 100 ore in totale per aggiungere colore a questa gigantesca PS5 . Il risultato sembra molto buono.