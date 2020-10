AirBnb blocca gli affitti nella notte di Halloween

Secondo il Washington Post, Airbnb è preoccupata che le persone utilizzino i suoi affitti per le feste durante il fine settimana di Halloween. La società afferma di aver annullato tutte le prenotazioni di una notte per venerdì 30 ottobre e sabato 31 ottobre per gli affitti di “interi appartamenti e locali” negli Stati Uniti e in Canada e non accetterà prenotazioni di una notte in quelle date.

“Nel mezzo di una crisi generazionale, tutti noi abbiamo un ruolo da svolgere nella protezione della salute pubblica e nel rallentare la diffusione di COVID-19″, ha detto Airbnb. “Ciò include piattaforme come Airbnb e ci impegniamo a fare la nostra parte in particolare per cercare di fermare i grandi raduni“.

Airbnb ha affermato che host e ospiti sarebbero stati rimborsati per qualsiasi prenotazione annullata, come riferisce Business Insider .

Ad agosto, Airbnb ha ufficialmente bandito le feste nelle sue inserzioni in tutto il mondo, introducendo un limite di occupazione di 16 persone. Le persone saranno comunque in grado di affittare proprietà durante il fine settimana di Halloween se prenotano un minimo di due notti. Airbnb afferma che agli ospiti verrà ricordato che le feste sono vietate e che utilizzerà “una tecnologia che limita alcune prenotazioni locali e dell’ultimo minuto da parte di ospiti senza una storia di recensioni positive su Airbnb“.