Alcuni alimenti sono a rischio Alzheimer

Diversi studi indicano che il rischio di sviluppare la demenza, o come è noto la malattia di “Alzheimer“, può essere ridotto rimuovendo alcuni alimenti dalla dieta, poiché l’insorgenza della malattia di Alzheimer è direttamente correlata all’alimentazione e alla qualità del cibo che le persone mangiano, quindi si dovrebbe prestare attenzione a ciò che si mangia, perché la salute del cervello dipende da questo.

E gli alimenti trasformati dovrebbero essere rimossi dalla dieta quotidiana, secondo il portale “Sputnik“, poiché gli alimenti trasformati, come: prodotti da forno, dolci e bevande analcoliche, sono il modo più rapido per influenzare direttamente la funzione cerebrale e possono causare infiammazione nel cervello e danno alle cellule nervose.

Gli esperti dell’Università di Bath nel Regno Unito hanno trovato un legame tra le arterie ostruite e il consumo di cibi ricchi di zucchero.

Scienziati della University of South Australia ritengono che “il pericolo sia nei cibi piccanti, come: peperoncino e jalapeno (un peperoncino di origine messicana), che contengono capsaicina, che influisce negativamente sulla memoria e sull’attività mentale“.

I cibi fritti e i fast food erano nell’elenco degli alimenti proibiti perché ricchi di grassi insaturi, che riducono le prestazioni del cervello, secondo uno studio dell’Australian National University.

Conservanti, sali e acidi grassi saturi che si trovano in abbondanza in salsicce, carne e formaggio rappresentano una grave minaccia per il cervello, poiché sono responsabili dell’infiammazione e possono danneggiare i vasi sanguigni, secondo i ricercatori cines