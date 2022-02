Allarme virus Febbre di Lassa, assomiglia all’Ebola

La febbre di Lassa, che si è verificata più frequentemente in Nigeria e in molti altri paesi della costa occidentale dell’Africa, si sta diffondendo anche a Londra.

Nel Regno Unito, sono stati rilevati due casi di Lassa tra persone che sono tornate di recente dall’Africa occidentale.

Febbre di Lassa: di cosa parliamo

Si tratta di una malattia molto grave e insidiosa causata da un virus dal quale non possiamo difenderci. La febbre di Lassa appartiene a un gruppo eterogeneo di malattie comunemente denominate febbre emorragica. È una malattia molto simile all’ebola.

Il servizio sanitario del Regno Unito ha riferito che i pazienti infetti sono membri della famiglia che vivono nell’est dell’Inghilterra.

Questi sono tra i soli 10 casi di malattie trasmesse da roditori mai rilevati nel Regno Unito. La malattia è stata rilevata per la prima volta nel 2009.

La buona notizia è che l’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (UKHSA) ha sottolineato che non ci sono prove di trasmissione in avanti in nessuno dei casi.

Una di queste persone è già completamente guarita, la seconda è stata ricoverata in un ospedale specializzato a Londra mentre il terzo paziente è in attesa di nuovi risultati del test.

La febbre di Lassa è più comune in Nigeria e in molti altri paesi della costa occidentale dell’Africa, tra cui Liberia e Guinea.

Il virus, che può causare sanguinamento vaginale nelle donne e causare convulsioni, può essere trasmesso anche attraverso i fluidi corporei.