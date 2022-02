E’ il momento di cambiare la tua dieta per vivere 10 anni in più

Ognuno di noi vuole vivere più a lungo e il modo più semplice, secondo gli scienziati, è mantenere una dieta e uno stile di vita adeguati.

Un nuovo studio ha scoperto che cambiare le tue abitudini alimentari può allungare la tua aspettativa di vita fino a 10 anni.

Lo studio mostra che mangiare cibi più sani può aumentare significativamente l’aspettativa di vita.

Cambiare la dieta da una tipica dieta occidentale a una dieta con più legumi, cereali integrali e noci e meno carne rossa e lavorata può allungare le nostre vite fino a 10 anni, anche se per gli anziani, il previsto aumento dell’aspettativa di vita dovuto alla dieta i cambiamenti sarebbero minori, ma comunque significativi.

A livello globale, si stima che i fattori di rischio alimentare portino a 11 milioni di decessi all’anno. La ricerca degli scienziati guidati da Lars Fadnes dell’Università di Bergen in Norvegia è stata pubblicata su “PLOS Medicine” ( DOI: 10.1371 / journal.pmed.1003889 ).

La dieta migliore per allungare la vita di 10 anni

Nella loro ricerca, gli scienziati hanno utilizzato meta-analisi esistenti su dieta e longevità. Hanno anche utilizzato i dati del Global Burden of Diseases, che riassumono la salute delle popolazioni di più paesi, per costruire un modello in grado di stimare immediatamente l’impatto di una serie di cambiamenti nutrizionali sull’aspettativa di vita.

Grazie a ciò, gli scienziati sono stati in grado di creare una dieta ottimale per la longevità. Hanno paragonato questa dieta alla tipica dieta occidentale, che consiste principalmente in grandi quantità di alimenti trasformati, carne rossa, latticini ricchi di grassi, cibi ricchi di zuccheri e cibi preconfezionati.

La dieta occidentale è inoltre caratterizzata da un basso consumo di frutta e verdura.

Secondo la loro ricerca, una dieta ottimale include più legumi (fagioli, piselli e lenticchie), cereali integrali (avena, orzo e riso integrale) e noci e meno carne rossa e lavorata.

Come riuscire a vivere 10 anni in più?

Gli scienziati hanno scoperto che mantenere una dieta ottimale dall’età di 20 anni aumenterebbe l’aspettativa di vita di uomini e donne di oltre un decennio.

Hanno anche scoperto che il passaggio dalla dieta occidentale alla loro dieta sviluppata all’età di 60 anni aumenterebbe l’aspettativa di vita di otto anni. Per gli 80enni, l’aspettativa di vita potrebbe aumentare di quasi tre anni e mezzo.

Considerando che non è sempre possibile cambiare completamente la dieta, i ricercatori hanno anche calcolato cosa accadrebbe se le persone cambiassero la dieta occidentale con una dieta che fosse a metà strada tra la dieta ottimale e la tipica dieta occidentale.

Hanno scoperto che anche questo tipo di dieta (gli scienziati l’hanno definita “dieta orientata alla fattibilità”) potrebbe allungare l’aspettativa di vita dei ventenni di poco più di sei anni per le donne e di poco più di sette anni per gli uomini.

Questi risultati mostrano che apportare modifiche dietetiche a lungo termine a qualsiasi età può avere un aumento significativo dell’aspettativa di vita. Ma i guadagni sono maggiori se questi cambiamenti iniziano prima nella vita.

Ad esempio, non tiene conto delle malattie pregresse, che possono avere un impatto sull’aspettativa di vita. Ciò significa che i benefici di una dieta per l’aspettativa di vita riflettono solo la media e possono essere diversi per ogni persona a seconda di molti altri fattori come gli attuali problemi di salute, la genetica e lo stile di vita.

Ma le prove esaminate dagli scienziati erano ancora solide e provenivano da molte ricerche sull’argomento. Questi risultati sono anche in linea con ricerche precedenti che hanno dimostrato che i miglioramenti a lungo termine nella dieta e nello stile di vita possono avere significativi benefici per la salute, inclusa la longevità.

fonte@The Conversation