Paracetamolo aumenta rischio ictus e infarto, lo dice uno studio

Sono state esaminate persone con ipertensione che consumavano regolarmente paracetamolo e lo studio ha mostrato che l’assunzione di circa quattro grammi di farmaco al giorno provocava un aumento della pressione sanguigna.

Secondo i ricercatori, potrebbe aumentare il rischio di ictus fatali o attacchi di cuore fino al 20%.

Gli autori dello studio ritengono che i medici che raccomandano questo antidolorifico ai loro pazienti dovrebbero prestare estrema attenzione.

Per anni è stato considerato un’alternativa più sicura all’ibuprofene, il cui potenziale impatto sulla pressione sanguigna è stato dimostrato dalla ricerca scientifica. Tuttavia, si scopre che il paracetamolo non è del tutto sicuro anche sotto questo aspetto.

I ricercatori di Edimburgo hanno osservato che sono necessari quattro giorni di utilizzo di un antidolorifico per notare un notevole aumento della pressione sanguigna – in media di 4,7 mmHg e in alcuni partecipanti – fino a 40 mmHg.

Su questa base, hanno scoperto che il consumo regolare di paracetamolo sotto forma di quattro grammi al giorno aumenta del 20 percento il rischio di ictus e infarto.

Questo studio è stato condotto su 110 partecipanti con ipertensione e, secondo i ricercatori, è proprio questo gruppo di persone e quelle a rischio di sviluppare malattie cardiovascolari che dovrebbero essere sotto l’attenta supervisione di un medico.

L’autore principale dello studio, il dottor Iain MacIntyre, ha sottolineato che è sicuro assumere il paracetamolo quando si ha mal di testa o febbre.

Puoi prendere il paracetamolo ma solo brevemente o sotto controllo medico. L’uso a lungo termine di eventuali antidolorifici, senza determinare la causa del dolore, e quindi – trovare un rimedio efficace – è controindicato.

Il paracetamolo non può essere utilizzato da tutti

I ricercatori sottolineano che ci sono ancora molte incognite: se l’aumento della pressione sanguigna dovuto all’assunzione di paracetamolo sarà duraturo o se si tradurrà effettivamente in un maggiore rischio di ictus o infarto.

Non è inoltre chiaro in che misura il dolore stesso abbia contribuito all’aumento della pressione sanguigna e in che misura l’antidolorifico assunto abbia contribuito ad esso.

Con dosi più elevate – oltre 10 g al giorno – può portare all’accumulo di una certa sostanza tossica che danneggia il fegato e gli esperti aggiungono: Il fegato è anche responsabile del processo di coagulazione, quindi vediamo che il paracetamolo può disturbare la coagulazione del sangue e causare un maggiore rischio di formazione di ictus.

L’esperto ammette anche che nei pazienti che assumono anticoagulanti, il paracetamolo può aumentare l’effetto dei farmaci.

Anche piccole dosi di questi farmaci in combinazione con il paracetamolo possono portare a disturbi della coagulazione del sangue dopo pochi giorni, affermano gli esperti, sottolineando che ciò può aumentare il rischio di emorragie e persino di ictus emorragico.