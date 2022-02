Non sottovalutare questi sintomi, preannunciano una malattia cardiaca

L’Organizzazione Mondiale della Sanità conferma che le malattie cardiache sono la prima causa di morte nel mondo, rappresentando circa il 16% di tutti i decessi per tutte le cause.

Eat This Not That Health ha spiegato ed esaminato i principali segni di malattie cardiovascolari e come evitarli.

I medici sottolineano che potrebbero non esserci sintomi all’inizio dello sviluppo del diabete di tipo 2 o della pressione alta.

Uno dei segni più importanti delle malattie cardiache è il dolore al braccio, che si verifica a causa di “i nervi che trasmettono segnali dal cuore al cervello e quelli che fanno lo stesso al braccio inviano i loro segnali allo stesso cellule cerebrali.”

La sudorazione fredda è anche uno dei segni più importanti e si verifica con lo sviluppo dei sintomi e il corpo che esercita uno sforzo maggiore per fornire sangue agli organi vitali come il cuore, e questo segno indica la possibilità di angina pectoris quando il sangue è ricco di l’ossigeno non raggiunge abbastanza il cuore, il che porta a sudorazione fredda.

I sintomi “tipici” delle malattie cardiovascolari sono dolore o pressione toracica, che possono indicare angina, dolore alle braccia, alla spalla sinistra, ai gomiti, alla mascella o alla schiena, respiro corto, nausea, affaticamento e vertigini.

Questi sintomi sono i più comuni, ma possono verificarsi anche in qualsiasi parte del corpo.

I principali fattori di rischio, sono la pressione alta, il colesterolo alto e il fumo, di cui molte persone ne condividono almeno uno.

Ci sono molte altre condizioni mediche e stili di vita che possono mettere le persone a rischio di malattie cardiache, tra cui diabete, sovrappeso, dieta malsana, mancanza di attività fisica e consumo eccessivo di alcol.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, più persone vengono uccise da malattie cardiache che mai, dopo che i decessi per queste malattie sono aumentati da oltre due milioni di casi nel 2000 a quasi nove milioni nel 2019.