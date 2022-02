Ma lo sai cosa succede se dormi solo un’ora in più?

Uno studio recente ha scoperto che dormire un’ora in più ogni notte può aiutare le persone a perdere peso.

Il Daily Mail ha affermato che i ricercatori dell’Università di Chicago nel loro studio hanno monitorato la durata del sonno e le calorie ottenute da 80 persone in sovrappeso.

I risultati hanno mostrato che i volontari, che hanno dormito per un’ora in più, hanno consumato 270 calorie in meno ogni giorno rispetto agli altri partecipanti.

Alla luce dei risultati dello studio, gli scienziati hanno chiesto di aggiungere consigli sul sonno ai programmi di prevenzione dell’obesità e perdita di peso.

Hanno spiegato che stare lontano dagli schermi della televisione e del telefono “era un fattore comune tra coloro che dormivano a lungo“.

“Se le abitudini di sonno sane vengono mantenute per un periodo più lungo, ciò porterà alla perdita di peso nel tempo“, ha affermato l’autore principale dello studio, la dott.ssa Esraa Tasali .

Gli esperti ritengono che l’obesità, che colpisce la metà degli inglesi e degli americani, sia in gran parte determinata dall’eccesso di calorie, piuttosto che dalla mancanza di esercizio.

Studi precedenti hanno rivelato che non dormire a sufficienza influisce sulla regolazione dell’appetito e aumenta il rischio di aumento di peso.

foto@Flickr