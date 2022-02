Piastrine basse? C’è un modo naturale per aumentare i livelli

Livelli troppo bassi di piastrine possono portare a emorragie difficili da fermare, problemi ai vasi sanguigni e anemia.

Molti fattori influenzano la diminuzione del numero di piastrine nel sangue, incluso gli effetti di alcuni farmaci, cancro, malattie autoimmuni e cattiva alimentazione.

Sebbene le trasfusioni di sangue siano talvolta necessarie nella trombocitopenia, i casi lievi di solito non richiedono un trattamento. Per prevenire sintomi spiacevoli, esistono metodi naturali per aumentare la produzione di piastrine.

Le piastrine, o trombociti, sono gli elementi più piccoli delle cellule del sangue che si formano nel midollo osseo. La loro funzione è di partecipare alla formazione di un coagulo nel sito di un vaso sanguigno danneggiato e nel processo di coagulazione del sangue.

Pertanto, i disturbi ad essi associati colpiscono l’intero corpo. Livelli troppo alti di piastrine aumentano il rischio di coaguli di sangue e livelli troppo bassi di piastrine possono portare a sanguinamenti ricorrenti e difficili da fermare.

La trombocitopenia è un sintomo della malattia dell’abbassamento del numero di piastrine al di sotto del livello normale, che è 150-400 mila. per microlitro.

Ciò può essere dovuto a una ridotta formazione delle piastrine, alla distruzione troppo rapida delle piastrine o a una combinazione dei due.

La trombocitopenia può essere causata, tra l’altro, da tumori (leucemia, linfoma, fibrosi del midollo osseo), infezioni batteriche e virali, malattie autoimmuni, anemia megaloblastica o ingrossamento della milza. La produzione di trombociti può anche essere disturbata dall’assunzione di alcuni farmaci, come eparina, chinino, morfina, farmaci antinfiammatori non steroidei e sulfamidici (antibiotici).

Come possiamo aumentare i livelli di piastrine in modo naturale

Se si sospetta la trombocitopenia, dovresti consultare un medico che, sulla base dei test, diagnosticherà la condizione, determinerà la causa principale e deciderà il trattamento.

Nei casi leggeri non è sempre necessario, ma ci sono occasioni in cui è necessaria una trasfusione di sangue.

Se il tuo basso numero di piastrine è causato da determinate sostanze (come alcol o farmaci) o da una dieta scorretta, puoi seguire un consiglio specifico per aiutare a risolvere il problema.

Dovresti quindi smettere di bere alcolici e limitare l’uso di antidolorifici. Ci sono anche modi naturali per aumentare la produzione di piastrine.

La vitamina B12 ha un effetto estremamente benefico sul sistema circolatorio: partecipa alla produzione dei globuli rossi, previene l’anemia e consente la sintesi del DNA di ogni cellula, compreso il midollo osseo e tutti i tipi di cellule del sangue.

La sua carenza può portare ad anemia megaloblastica, che è associata a un numero ridotto di piastrine. Pertanto, per aumentare il livello di trombociti, vale la pena controllare il livello di vitamina B12 e integrarlo con integratori o dieta.

La vitamina B12 si trova praticamente solo nei prodotti animali. Lo troviamo nella carne (soprattutto manzo, maiale), nelle frattaglie, nelle uova, nel pesce, nel latte e nei suoi prodotti.

Anche l’acido folico (vitamina B9) è necessario per la corretta produzione e crescita dei globuli. Pertanto, la sua fornitura insufficiente può contribuire alla trombocitopenia.

La carenza di acido folico può anche contribuire a complicazioni durante la gravidanza, problemi cardiaci e affaticamento. Le sue elevate quantità si trovano in spinaci, asparagi, barbabietola rossa, avocado, fagioli, lenticchie, lattuga, cavoli e broccoli. Lo contengono anche lievito, banane, arance, tuorli d’uovo e fegato.

Anche le vitamine D e K possono avere un effetto positivo sulla produzione di piastrine. La prima migliora la funzione ematopoietica delle cellule staminali, cellule del midollo osseo coinvolte nella produzione dei globuli rossi e bianchi e delle piastrine.

La vitamina D si ottiene al meglio dal sole, ma è difficile nel periodo autunnale e invernale, quindi si consiglia di integrarla.

I prodotti che lo contengono includono pesce grasso e uova. A sua volta, la vitamina K migliora la coagulazione del sangue, quindi può anche contribuire ad aumentare il numero di piastrine.

Le sue fonti sono le verdure verdi: cavolo cappuccio, prezzemolo, spinaci, lattuga, cavolo cappuccio e rucola.