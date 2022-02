Intolleranza al lattosio, perchè non scegliere il latte di mandorla?

I benefici del latte di mandorla sono tantissimi, non contiene lattosio ed è la fonte di tutti i problemi legati al latte vaccino.

Il latte di mandorla contiene molte meno calorie rispetto al latte vaccino, inoltre contiene meno proteine, e aiuta a ridurre depressione e ansia aumentando il livello di acido folico.

Supporta la crescita e la densità ossea con il suo contenuto di calcio. Può essere utilizzato da persone di età superiore ai 65 anni per aumentare il loro fabbisogno di calcio, rafforza l’immunità con il suo ricco contenuto di minerali e vitamine.

Il latte di mandorla è un latte vegetale dalla consistenza cremosa e dal sapore di nocciola. Contiene zero lattosio e colesterolo.

Il latte di mandorla è diventato rapidamente popolare, essendo consumato in alternativa al latte vaccino, che è disponibile da anni ed è relativamente facile da recuperare.

Il latte di mucca è noto per il suo alto contenuto di varie vitamine e minerali, ma è stato dimostrato che le mandorle contengono nutrienti aggiuntivi. Per questo motivo il latte di mandorla è consigliato per le persone che non consumano latticini, per chi ha allergie/intolleranze al latte vaccino o vegetariani.

Come con altri prodotti lattiero-caseari, il latte di mandorla è un deposito completo di calcio. Una tazza di latte di mandorla copre il 30% del fabbisogno giornaliero di calcio.

Il latte di mandorla è povero di grassi ma ricco di energia, proteine, grassi e fibre. Le mandorle contengono minerali come calcio, ferro, magnesio, fosforo, potassio, sodio e zinco. Altri nutrienti presenti in questo latte includono vitamine come vitamina C, vitamina B6, tiamina, riboflavina, niacina, acido folico e vitamina E. Tutti questi nutrienti hanno vari benefici essenziali per un corpo sano.

Quali sono i principali benefici del latte di mandorla

Il latte di mandorla è privo di colesterolo e lattosio e può essere ottenuto utilizzando semplici apparecchiature presenti nella maggior parte delle case.

È la migliore alternativa per chi è intollerante ai latticini o ai prodotti a base di soia a causa del loro contenuto nutrizionale.

Il valore nutritivo del latte di mandorla è equivalente a quello del latte di riso, consigliato anche dai nutrizionisti: il consumo di latte di mandorla aiuta ad abbassare e mantenere la pressione sanguigna.

Il latte di mandorla è la migliore alternativa per le persone intolleranti alla soia e ai latticini. Questo perché tutti i minerali e le vitamine che si trovano nei semi di soia e in altri latticini sono nel latte di mandorla.