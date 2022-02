Vuoi allungare la vita di 10 anni: Ecco la dieta giusta

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista “PLOS Medicine” ha rilevato che un giovane che vive negli Stati Uniti potrebbe aggiungere più di 10 anni alla sua aspettativa di vita semplicemente allontanandosi dalla solita dieta occidentale e mangiando una dieta più vicina alla dieta tradizionale mediterranea.

Ciò significa mangiare molto meno carne rossa e lavorata e mangiare più legumi come lenticchie, fagioli, cereali integrali e noci.

l cibo è essenziale per la salute e si stima che i fattori di rischio nutrizionali globali siano responsabili di 11 milioni di decessi”, lo riferisce a The Daily Beast il ricercatore nutrizionale norvegese e autore principale dello studio Lars Thor Vadnes.

Per il nuovo studio, Vadnes e colleghi hanno condotto un’analisi approfondita dei dati del Global Burden of Disease Study, un’indagine completa che nel 2019 ha misurato tendenze e collegamenti relativi a centinaia di cause di morte, malattie e fattori di rischio in tutto il mondo, e hanno utilizzato tali dati costruire un modello che identifichi le associazioni chiave tra dieta ed età.

Utilizzando questo modello, il team ha scoperto che una donna americana di 20 anni che è passata a una dieta migliore avrebbe probabilmente aumentato la sua aspettativa di vita di 10,7 anni, in media, e per gli uomini americani, la media era di 13 anni.

Anche le persone anziane guadagnerebbero un aumento dell’aspettativa di vita seguendo gli stessi cambiamenti nella dieta, anche se questi cambiamenti sarebbero più modesti (circa 8 anni per le donne di 60 anni e 8,8 anni per gli uomini di 60 anni

Secondo i ricercatori, questi guadagni sono stati raggiunti concentrandosi sui legumi, che sono caratterizzati dal loro alto contenuto di fibre, proteine, carboidrati e molte vitamine e minerali.

Inoltre, i cereali integrali condividono molte di queste caratteristiche. Anche le noci sono utili e ricche di antiossidanti.

Questi tre alimenti sono fondamentali nelle diete nelle cosiddette “zone blu” in tutto il mondo con tassi di longevità insolitamente alti, come Okinawa in Giappone e in Sardegna.

Al contrario, le diete occidentali sono ricche di energia, contengono più grassi saturi e possono produrre molti composti malsani durante la loro preparazione come friggere e grigliare, nessuno dei quali favorisce una lunga vita.

La dieta occidentale è nota per essere quella che enfatizza la carne rossa e lavorata, pone una forte enfasi sulle bevande zuccherate e contiene poca frutta, verdura, cereali integrali e pesce.

L’autore ha sottolineato l’importanza di una dieta incentrata su legumi, cereali integrali e noci, per i loro benefici per la salute.

La dieta mediterranea è una dieta comune nei paesi del bacino del Mediterraneo, come Italia, Spagna e Grecia, e si basa su cibi sani, come legumi e olio d’oliva, e apporta benefici all’organismo.