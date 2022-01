Non puoi sapere quanto sia importante l’acido folico

L’acido folico è in realtà solo una delle tante vitamine che compongono il complesso di vitamina B. Conosciuto anche come folacina e folato, questo nutriente indispensabile serve il corpo in più di un modo.

Sebbene siano molto importanti per tutte le fasce d’età, le donne incinte sono quelle che effettivamente beneficiano di più dall’acido folico così come quelle che superano il periodo migliore della loro vita.

Tuttavia, nonostante tutti i suoi noti benefici, molte persone non riescono a soddisfare i livelli di assunzione giornaliera raccomandati di acido folico che spesso possono provocare vari effetti negativi sulla salute di una persona.

L’acido folico è molto importante per la crescita di una persona all’inizio del periodo di gravidanza, mentre un feto si sta ancora sviluppando all’interno del grembo materno, ha grande bisogno di essere nutrito dall’acido folico per poter uscire forte e sano.

Infatti, se una coppia sta anche solo pensando di procreare, la donna dovrebbe iniziare immediatamente a monitorare il suo consumo di acido folico, assicurandosi che soddisfi l’assunzione giornaliera suggerita.

La maggior parte degli operatori sanitari raccomanda che ogni donna in età fertile consideri un consumo sufficiente di acido folico una priorità nutrizionale.

Questo perché questo nutriente è vitale per lo sviluppo del bambino dal momento del concepimento. Può aiutare a prevenire gravi difetti alla nascita nel cervello e nella colonna vertebrale, chiamati difetti del tubo neurale.

La Bifida Spinale è uno dei difetti più noti che possono essere causati dalla mancanza di acido folico nel corpo.

Ogni donna che vuole avere un bambino dovrebbe sempre essere consapevole dell’assunzione di acido folico perché questi tipi di difetti di solito si verificano entro le prime settimane di sviluppo del bambino, anche molto prima che la donna si renda conto di essere davvero incinta.

Oltre ad aiutare nella formazione del materiale genetico in ogni cellula del corpo, altre importanti funzioni dell’acido folico includono la formazione di globuli rossi essenziali per trasferire ossigeno e sostanze nutritive in tutto il corpo, nonché la crescita dei tessuti.

L’acido folico, secondo studi recenti, è stato associato a vari benefici per la salute oltre a fungere da protezione contro malattie debilitanti come il morbo di Alzheimer, alcuni tumori e malattie cardiache. Si pensa inoltre che offra un certo grado di protezione dagli ictus.

Le carenze di acido folico possono causare tantissimi problemi di salute.

Tra questi ci sono ulcerazioni in bocca, infiammazione della lingua, ulcere peptiche e diarrea cronica. La carenza di acido folico può anche contribuire a determinati tipi di anemia.

Essendo un nutriente solubile in acqua, l’acido folico in realtà esce dal corpo di una persona abbastanza facilmente poiché praticamente esce dal corpo attraverso l’urina, motivo per cui la quantità di acido folico nel corpo dovrebbe sempre essere sostituita in modo da non soffrire del conseguenze provocate dalla mancanza.

È altamente raccomandabile prendere effettivamente in considerazione l’assunzione di alcuni integratori di acido folico per garantire che i nostri corpi.

Ciò vale soprattutto per le future mamme che hanno bisogno di garantire la buona salute dei bambini che stanno portando in grembo. Come si dice sempre, meglio prevenire che curare.

Quando si sceglie un integratore alimentare per le proprie esigenze di acido folico, è sempre importante leggere e comprendere le etichette. Questo ti aiuterà a garantire che stai ricevendo la quantità giornaliera suggerita di acido folico che è necessaria per la buona salute di una persona e se questo integratore soddisfa o meno le proprie esigenze specifiche.

Ad esempio, qualcosa che viene creato direttamente per le madri in attesa non dovrebbe essere preso da persone che non sono in gravidanza. Anche se entrambi contengono acido folico, ne contengono vari livelli che potrebbero rivelarsi troppo o troppo pochi per alcuni.

Quando pianifichi l’uso del tuo integratore, fai una valutazione onesta delle tue abitudini alimentari. In questo modo, puoi selezionare i singoli integratori che corrispondono alle tue esigenze dietetiche individuali e ai tuoi obiettivi di salute.