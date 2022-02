Colesterolo e trigliceridi, quanto è utile il cioccolato

Il colesterolo è una struttura necessaria durante la formazione delle cellule, mentre produce energia per il corpo e le cellule e per difendere il corpo dall’infiammazione.

Il corpo produce tanto colesterolo di cui ha bisogno per questi compiti. Tuttavia, quando il livello di colesterolo nel corpo raggiunge livelli molto alti, le arterie ostruite possono creare problemi.

Come tenere a bada il livello di colesterolo con alimenti naturali

Consumare una sana fonte di fibre, come l’avena, è uno dei modi migliori per abbassare il colesterolo. Pertanto, è necessario prestare attenzione alla quantità di fibre che assumi ogni giorno. L’avena, d’altra parte, produce una struttura in gel per evitare che il colesterolo venga assorbito nel sangue, oltre ad essere una fonte di fibre salutari. Consumare 5 grammi di fibra solubile al giorno è un buon inizio.

Il cioccolato fondente contiene un contenuto di antiossidanti flavonoidi che aiuta a ridurre il colesterolo e contiene anche acido oleico, che è simile all’acido grasso monoinsaturo. Aiuta ad abbassare il colesterolo se consumato in modo controllato. È importante notare che il cioccolato che scegli contienga il 70% di cacao.

Gli avocado contengono acidi grassi monoinsaturi rispettosi del cuore che aumentano il colesterolo sano mentre abbassano il colesterolo cattivo e i trigliceridi.

Studi recenti hanno scoperto che una dieta ricca di licopene abbassa il colesterolo cattivo fino al 10%. Inoltre, in questi studi, è stato notato che potrebbe fermare la produzione di colesterolo cattivo chiamato LDL eliminando l’olio vaso-occlusivo, tutto questo consumando pomodori ogni giorno.

I mirtilli sono un nutriente importante che sostiene il fegato. Gli studi dimostrano che il corretto funzionamento delle funzioni epatiche rende anche più facile mantenere i livelli di colesterolo nel giusto range.

I fagioli, che sono ricchi di fibre solubili, possono portare ad una diminuzione dei livelli di colesterolo. In uno studio, è stato scoperto che coloro che consumavano 85 grammi di fagioli al giorno avevano ridotto i livelli di colesterolo dell’8% dopo 12 settimane.

L’olio d’oliva è un’importante fonte alimentare nota per essere ricca di grassi sani. Uno studio ha scoperto che le persone con colesterolo alto erano meno soggette a coagulazione dannosa dopo aver consumato uno o due pasti di olio d’oliva.

Grazie agli steroli vegetali chiamati fitosteroli, il succo d’arancia aiuta notevolmente ad abbassare il colesterolo. Quindi non dimenticare di aggiungere una spremuta d’arancia alle tue colazioni.

Ricche di grassi insaturi, le mandorle aumentano il tasso di ossidazione del colesterolo, permettendoti di bruciarlo più facilmente.