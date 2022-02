Forse non conosci tutti i sintomi dell’intolleranza al lattosio

L’intolleranza al lattosio è un problema riscontrato nelle persone che non riescono a digerire lo zucchero (lattosio) nel latte.

Prima di tutto cos’è il lattosio

Il lattosio è uno zucchero che si trova nel latte. Chimicamente, è un disaccaride costituito da 2 unità chiamate galattosio e glucosio. Gli esseri umani hanno bisogno di un enzima chiamato lattasi per digerire questo zucchero.

L’intolleranza al lattosio è l’incapacità di digerire lo zucchero chiamato lattosio nel latte.

Si verifica perché l’intestino tenue produce una quantità insufficiente dell’enzima lattasi, necessario per digerire il lattosio.

Viene anche chiamato malassorbimento di lattosio. È generalmente innocuo. Tuttavia, i suoi sintomi possono essere fastidiosi.

Sebbene nell’intestino tenue vengano prodotte basse quantità di enzima lattasi, puoi digerire i latticini. Ma quando il tuo livello di lattasi è troppo basso, diventi “intollerante al lattosio“.

La maggior parte delle persone con intolleranza al lattosio può convivere con la condizione senza dover interrompere completamente il consumo di latticini.

Quali sono i sintomi dell’intolleranza al lattosio?

I sintomi iniziano da 30 minuti a 2 ore dopo aver consumato cibi contenenti lattosio (latte e latticini) e normalmente comprendono:

Diarrea

Nausea, a volte vomito

crampi allo stomaco

Rigonfiamento

Gas

Esistono dei test per misurare l’intolleranza al lattosio

Un medico potrebbe sospettare che tu abbia un’intolleranza al lattosio in base ai sintomi del tuo corpo quando riduci i latticini. Esistono dei test che possono essere eseguiti per confermare se c’è questa intolleranza.

Test del respiro all’idrogeno. Dopo aver bevuto un liquido con un alto livello di lattosio, il medico misurerà la quantità di idrogeno nel respiro a intervalli regolari. Troppo idrogeno nel respiro indica che non hai digerito completamente il lattosio e non è stato assorbito dal tuo corpo.

Due ore dopo aver bevuto un liquido contenente un’elevata quantità di lattosio, viene misurata la quantità di glucosio nel sangue. Se il tuo livello di glucosio non è aumentato di molto, è inteso che il lattosio non è stato digerito correttamente e l’assorbimento non è completo.

In generale è sempre consigliato:

Limitare il consumo di latte e derivati

Consumare piccole porzioni di latticini nei pasti regolari

Prediligere prodotti senza lattosio durante il consumo di latte

Opzioni a basso contenuto di lattosio in prodotti come il gelato

Aggiungere l’enzima lattasi al latte che consumerai

Fonte : Mayoclinic