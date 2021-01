Amazon allunga la sua flotta di aerei per le consegne

Amazon ha acquistato sette Boeing 767-300 da Delta Air Lines e quattro dalla canadese WestJet mentre si muove per espandere la sua rete di trasporto aereo per soddisfare la crescente domanda durante la crisi del Covid-19 e oltre, ha detto la società martedì.

Gli accordi segnano i primi acquisti diretti di aeromobili da parte del rivenditore online. I quattro velivoli WestJet, ora in fase di conversione da passeggeri a merci, entreranno a far parte della rete di Amazon quest’anno e i jet Delta inizieranno a trasportare merci per il rivenditore online nel 2022, ha aggiunto la società. Tutti voleranno per vettori di terze parti.

“Avere un mix di aeromobili in leasing e di proprietà nella nostra flotta in crescita ci consente di gestire meglio le nostre operazioni, il che a sua volta ci aiuta a tenere il passo nel soddisfare le promesse dei nostri clienti“, ha affermato Sarah Rhoads, vicepresidente di Amazon Air.

L’anno scorso Amazon ha lanciato il suo primo hub aereo in assoluto all’aeroporto di Lipsia / Halle in Germania e nuove operazioni aeree regionali in altri 11 aeroporti, tra cui New York JFK e Chicago O’Hare.

Amazon ha lanciato la sua filiale di trasporto aereo come mezzo per aggirare e competere contro i giganti del trasporto merci come UPS e FedEx Express nel 2016, quando ha firmato un contratto di locazione di sette anni che copre 20 Boeing 767 con il fornitore di servizi di trasporto aereo di merci con sede nel Delaware ATSG.

Le filiali della società ABX Air, una compagnia aerea cargo della Parte 121 e la compagnia di charter Air Transport International, gestiscono gli aerei per Amazon. Nello stesso anno Atlas Air Worldwide ha firmato un accordo con Amazon per far volare 20 Boeing 767-300 per il rivenditore online con un contratto di leasing di 10 anni che concede ad Amazon i diritti di acquisire fino al 30% del vettore merci.

I vettori a contratto di Amazon ora pilotano un totale di 66 aeroplani, inclusi 22 Boeing 737-800BCF.