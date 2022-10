Amici di Maria 2022: cosa è accaduto nel DayTime di lunedì 17 ottobre?

Anche questo lunedì abbiamo avuto la possibilità di ascoltare quello che i protagonisti di Amici di Maria 2022 avevano da dire sul serale mandato in onda il giorno prima. Tanti i dibattiti, sia sull’andamento delle sfide che sul trasferimento di Asia, azione mai svolta prima. Anche i maestri hanno avuto modo di parlare con gli allievi, dando loro dei consigli e correggendo i lavori portati a termine. Sei curioso di saperne di più? Allora continua a leggere.

Chi ha vinto la sfida?

Il serale di domenica 16ottobre si è rivelato lungo e ricco di colpi di scena, al punto di non permettere a Maria de Filippi di mandare in onda tutti gli avvenimenti accaduti in giornata. Proprio per questo, una sfida è stata rilasciata durante il daytime di lunedì 17 ottobre. Parliamo proprio di quella fra Andre e Nivio, che si è svolta a porte chiuse e non ne è stato reso pubblico il risultato. I cantanti di Lorella Cuccarini e Arisa sono quindi in tensione da più di sette giorni, in quanto essa potrebbe rivelarsi l’ultima sfida: la loro situazione è critica, vincere è l’unica possibilità per tenere saldo il proprio posto.

Qual è l’andamento dei personaggi?

Trovandoci all’inizio di una nuova settimana, i giudici di Amici hanno preferito concentrarsi sull’andamento generale dei protagonisti. L’ultimo posto della classifica di ballo riguardante, a causa della sfida giudicata da Jacopo Tissi, appartiene a Gianmarco, l’allievo della Celentano dovrà quindi eseguire una sfida in modo da conoscere la sua sorte. Stessa situazione per i cantanti Piccolo G e Wax, disprezzati da Loredana Bertè: dovranno svolgere una sfida davanti al proprio maestro, che deciderà per loro se far continuare o interrompere il loro percorso. Tommy Dali si è invece confrontato con un esterno ed è riuscito a batterlo, ottenendo così un ottimo posto in classifica. Brutte notizie invece per l’allieva Rita, alla quale Celentano ha dato un ultimatum: possiamo quindi dire che non sia stata proprio una bella giornata per i protagonisti di Amici.

In che situazione si trova Asia?

Per quanto Asia sia stata momentaneamente messa in salvo, in quanto inserita all’interno del banco del pubblico, la sua situazione è ancora in bilico. Tutti gli allievi eliminati dagli insegnanti, per questa edizione, avranno la possibilità di salvarsi per via del televoto. Di conseguenza, Asia è stata sottoposta ad una votazione da casa, che darà modo di scoprire la sua sorte nella giornata di mercoledì 19. Il pubblico dovrà solo inserire la risposta “si” o “no” all’interno del sito apposito, aiutando o ostacolando così la ballerina. Sempre in questa data, Asia dovrà sfidarsi con un compagno in modo da mostrare il suo talento e riprendere in mano la sua maglietta. Al momento al banco del pubblico è disponibile solo un posto: sarà il suo?