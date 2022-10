Che fine ha fatto Tracy Edwards unico superstite di Jeffrey Dahmer

Il giovane ha trascorso un anno e mezzo in carcere e due anni sotto sorveglianza dopo aver partecipato a una lite che si è conclusa con la morte di un senzatetto.

Nelle ultime settimane, Dahmer, la serie tv basata sulla vita ed i crimini di Jeffrey Dahmer, ha fatto il giro del mondo.

Una trama basata su eventi reali che racconta la vita dell’assassino di Milwaukee tra il 1978 e il 1991, quando commise i brutali omicidi. Una serie che ha ricevuto tante e variegate recensioni, alcune riferite ai parenti delle vittime, che ora vedono come è successo tutto.

Dahmer ha ucciso e smembrato 17 vittime, inclusi in alcuni casi necrofilia, cannibalismo e risparmiando alcune parti del corpo delle sue vittime.

Tuttavia, Tracy Edwards è riuscito a scappare prima di diventare un’altra vittima. Lo ha incontrato in un pub, e lo ha invitato a casa sua per fare un servizio fotografico in cambio di 100 dollari.

Ma, quando è salito a casa sua e ha realizzato le intenzioni di Jeffrey, è riuscito a scappare e ad avvisare la polizia, che in seguito è arrivata a casa e lo ha arrestato.

Vari crimini e senzatetto

L’episodio di Tracy Edwards lo si può vedere nel primo dei 10 episodi della serie Netflix, quando lo stesso Edwards aveva 32 anni. Tuttavia, la vita di questo giovane ha preso molte svolte e, come riportato dai media, ha accumulato “una serie di accuse che includono arresti per possesso di droga e rapina“. Inoltre, dal 2002 vive nell’indigenza, dormendo per strada.

Ma anni dopo, nel 2012, Tracy Edwards è stata condannato a un anno e mezzo di carcere e due anni di prolungata supervisione dopo un’accesa discussione che si è conclusa con la tragica morte di un altro senzatetto. Il luogo in cui si trova Edwards, che ora ha 63 anni, è attualmente sconosciuto.

Da parte sua, Dahmer finì per essere ucciso, da Christopher Scarver, nella palestra della prigione quando aveva 34 anni.