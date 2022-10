Jeffrey Dahmer, che fine ha fatto il fratello David e come si chiama oggi

Che fine ha fatto il fratello di Jeffrey Dahmer, dopo la decisione di sparire e farsi una nuova identità.

David Dahmer aveva circa 18 anni quando furono scoperti i terribili crimini di suo fratello. Ha deciso di tagliare tutti i legami con lui.

Dieci anni dopo la morte di Jeffrey Dahmer in prigione, suo padre, Lionel Dahmer, è apparso in un noto programma televisivo insieme alla sua nuova moglie. Ad un certo punto della conversazione, l’ospite ha chiesto alla coppia lo stato attuale di David Dahmer, fratello del serial killer noto come Milwaukee Cannibal.

Lionel si affrettò a dire che suo figlio stava bene, ma che preferiva non rivelare altro. Ha chiesto che la sua privacy fosse rispettata e ha anche detto che David aveva cambiato il suo nome.

Sua moglie ha fornito maggiori dettagli: ha detto che il figliastro era un padre di famiglia, che viveva felicemente e che erano rimasti in contatto con lui.

Che rapporto aveva Jeffrey Dahmer con suo fratello David

Jeffrey aveva sette anni più di David, che è nato il 18 dicembre 1966, quindi oggi ha 56 anni. I fratelli erano agli antipodi: mentre il piccolo David era un bambino estroverso e giocoso, Jeff tendeva a essere fisicamente ed emotivamente isolato e solitario. Questo secondo un’intervista fatta al padre.

Nella relazione tra i due spicca un dettaglio: è stato Jeffrey a scegliere il nome del fratello, su richiesta dei suoi genitori, Lionel e Joyce.

David è venuto al mondo nel bel mezzo della crisi coniugale dei suoi genitori, che hanno finito per separarsi nel 1978. Lionel era un soggetto assente per motivi di lavoro, mentre Joyce soffriva di alcolismo oltre che di problemi mentali.

Secondo varie fonti, c’era una certa tensione tra i fratelli perché Jeffrey pensava che David ricevesse più attenzioni dai suoi genitori.

Quando il matrimonio si sciolse, Joyce portò David, che all’epoca aveva 12 anni, a vivere con lei in Wisconsin dopo aver ottenuto la custodia, nonostante gli ordini del tribunale le richiedessero di vivere vicino a Lionel.

Invece, a nessuno importava dove avrebbe vissuto Jeffrey, che a 18 anni era rimasto nella casa di famiglia fino al diploma di scuola superiore.

Che fine ha fatto David dopo i crimini del fratello Jeffrey

Quando furono scoperti gli omicidi di suo fratello, David, laureato all’Università di Cincinnati, Ohio, scomparve dagli occhi dell’opinione pubblica a metà degli anni 1990. Non ha mai assistito al processo di Jeffrey né lo ha visitato in prigione.

Aveva circa 18 anni e decise di tagliare tutti i legami con il procedimento penale di suo fratello maggiore.

Dopo i dati forniti dal padre e dalla matrigna nelle interviste rilasciate anni fa, non si sa più dove si trovi David Dahmer o il suo nome attuale.