Jeffrey Dahmer diventa un trend anche su TikTok

Mentre la serie Netflix basata sulla vera storia di Jeffrey Dahmer, l’ormai tristemente famoso serial killer americano, ha conquistato molti spettatori, sta crescendo un morboso trend su TikTok.

Il serial killer Jeffrey Dahmer affascina, è innegabile. La serie Netflix, a lui interamente dedicata, è stata in cima alle classifiche della piattaforma sin dalla sua uscita, diventando addirittura il secondo programma in lingua inglese più seguito nella storia della piattaforma, dietro a Stranger Things.

Questo successo di pubblico è ben visibile anche sull’attuale social dei giovani, TikTok. Solo che Jeffrey Dahmer (interpretato da Evan Peters nella serie Ryan Murphy) in questo caso è un serial killer, condannato per stupro, omicidio, atti necrofili e addirittura cannibalismo, come ricorda il portale terrafemina.com.

Ha confessato l’omicidio di 17 giovani e sarebbe stato condannato a 957 anni di carcere, prima di essere assassinato da un compagno di prigionia.

I video TikTok a lui dedicati sono davvero “disturbanti”, molti utenti si filmano imitando Jeffrey Dahmer in sequenze “umoristiche” davvero imbarazzanti. Possiamo ad esempio vedere i TikTokers eseguire la stessa “danza” del criminale, prima che uccida le sue vittime.

Infine, alcuni utenti di TikTok cercano le Polaroid prese dal criminale e si filmano scoprendole. Il video di un utente, in cui condivide alcune sue foto, ha raggiunto addirittura più di cinque milioni di visualizzazioni.

Tuttavia, sono in tantissimi a denunciare queste pratiche e attraverso video pubblicati cercano di puntare il dito sull’importanza di rispettare la memoria delle vittime e il dolore delle famiglie in lutto.