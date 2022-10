La maledizione di Michael Myers in alta definizione

Dopo il quinto film di Halloween, arriva in alta definizione 4K anche Halloween: The Curse of Michael Myers, ovvero la maledizione di Michael Myers.

La maschera di Michael Myers

La Scream Factory offre sia la versione Theatrical Cut che la Producer’s Cut grazie alla confezione con un nuovo set di 4 dischi che offre una nuova scansione 4K con Dolby Vision HDR che sembra incredibilmente pulito e dettagliato.

Dopo il finale esplosivo di Halloween 5: La vendetta di Michael Myers, Jamie Lloyd e Michael Myers sono scomparsi per dieci anni. Haddonfield ha bandito Halloween e il dottor Loomis si sta godendo il suo ritiro seppellendo i fantasmi del passato.

Una nuova famiglia vive nella vecchia casa di famiglia di Michael e gli omicidi riprendono. Il sopravvissuto Tommy Doyle crede di aver scoperto la chiave per fermare la follia di Michael. Con l’aiuto di Loomis, Tommy spera di fermare il regno del terrore di Michael e distruggere il culto che lo adora.

Halloween: La maledizione di Michael Myers non ebbe un grande successo al cinema, se non per i fan accaniti della saga.

Nel cofanetto proposto, come detto, c’è la producer’s Cut con oltre 45 minuti di filmati alternativi, anche se il succo resta lo stesso.

Diciamo che con l’approssimarsi di Halloween, potrebbe essere il film giusto da gustarsi in alta definizione e rigorosamente in notturno.