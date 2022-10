I casinò online un business regolamentato in Italia, ma la fortuna non è dalla parte del giocatore

Prima di tutto, ti avvertiamo: giocare al casinò non è un modo per guadagnare o investire, è solo intrattenimento per il quale spendi i tuoi soldi. Paghi costantemente in modo da avere a volte la possibilità di ottenere una sorta di vincita. Parallelamente, ti stai divertendo giocando.

Da ricordare, tutti i “sistemi” e i “metodi collaudati di vincita garantita” che puoi trovare su Internet sono illegali o semplicemente non funzionano. Spendi al casinò solo i soldi che non ti dispiace perdere.

Perché il casinò guadagna sempre, anche quando perde

Nel gioco d’azzardo, qualsiasi scommessa ha una certa probabilità di vincita. Ad esempio, se lanci una moneta e scommetti su un lato, hai una probabilità del 50% di vincere. Se lanci 100 volte, le probabilità rimangono le stesse e saranno sempre 50/50. È un gioco di probabilità pari.

Nel gioco d’azzardo, le probabilità inizialmente non sono uguali. Nel settore del gioco d’azzardo, c’è un concetto di House Advantage, o vantaggio della casa. Questa è la percentuale delle entrate del casinò da ogni scommessa, ed è sempre positiva. Più scommesse, maggiore è il reddito del casinò, indipendentemente da chi ha vinto e come.

RTP – quanto la macchina restituisce sotto forma di vincite

Le slot machine, nonostante la loro relativa novità nel mondo del gioco d’azzardo, hanno subito conquistato l’amore dei giocatori e sono diventate l’intrattenimento di gioco più popolare. E con l’avvento dei casinò online, anche la varietà di contenuti offerti per il gioco è aumentata in modo significativo.

In base alla legge Italiana, le slot machine presenti nelle sale giochi sul territorio, nei bar o negli altri esercizi devono avere un RTP minimo del 65%. Le slot online invece devono avere un RTP minimo del 90%.

RTP è una statistica che sta per ReturnToPlayer (Ritorno al giocatore). Il parametro è misurato in percentuale. Di conseguenza, più è alto, meglio è. Tuttavia, non pensare che se l’RTP è del 98%, la probabilità di vincita sarà altrettanto alta. Significa solo che su una distanza molto lunga (migliaia di giri) l’utente riceverà il 98% delle sue scommesse sotto forma di vincite.

Ma non fissare su questi parametri. Perché sono ottenuti statisticamente e non danno una certa garanzia di vincita, perché tutti slot online si basano su un generatore di numeri casuali. RTP sarà utile se un utente ha trovato due o più slot machine molto simili e non può decidere quale giocare.

Giochi da tavolo

Roulette, baccarat, video poker, Texas hold’em e blackjack sono molto popolari nel casinò. Queste sono anche varietà di giochi in cui i giocatori fanno scommesse in denaro e le moltiplicano con una certa probabilità. Ci sono giochi basati sulla pura fortuna, come la roulette. Dove andrà finire la pallina, quel settore vincerà. Ci sono giochi in cui puoi applicare una strategia: sono classificati come giochi di abilità. Ad esempio, nel blackjack, con la giusta strategia, un giocatore può cambiare il vantaggio matematico del casinò a suo favore.

Contare le carte e superare in astuzia il casinò, come fanno nei film di Hollywood, è quasi impossibile. Carte vengono mescolati e distribuite da una speciale programma, che è responsabile dell’imprevedibile sequenza di carte nel mazzo.

Come vengono protetti i server dei casinò virtuali?

Se tutto è più o meno chiaro con gli stabilimenti terrestri, allora i casinò online sollevano molte domande. I giocatori non hanno una comprensione di cosa succede alle informazioni, di come procedono le transazioni di denaro.

Tutto ciò che riguarda le transazioni di pagamento e i dati personali dei clienti si trova sui server del casinò. Gli hacker non saranno in grado di danneggiare un tale sistema.

I server hanno una protezione di alto livello, su cui lavorano i migliori specialisti. La storia secondo cui quasi tutti i dipendenti del casinò hanno accesso alle informazioni è un mito! Solo il proprietario dell’istituto e le persone autorizzate, a cui è affidato il lavoro con le transazioni finanziarie, hanno tali privilegi. Tuttavia, anche le persone di questo livello non possono entrare nel server senza gli permessi speciali. Ciò richiede autorizzazione e giustificazione. E ogni loro passo è chiaramente registrato da specialisti.