Addio a Microsoft Office, cambierà nome

A più di 30 anni dal debutto della prima versione, Microsoft sta cambiando nome alla sua suite per ufficio.

Trent’anni fa, tre programmi, l’editor di testo Word, il gestore di fogli di calcolo Excel e il creatore di presentazioni PowerPoint, costituivano il pacchetto Microsoft Office e nel corso degli anni sono state aggiunte applicazioni aggiuntive alle sue versioni sempre più recenti.

L’ultima edizione, che può essere riscattata con un canone una tantum, ha debuttato nel 2021 con Windows 11, ma da anni si sente che Microsoft vuole orientare gli utenti verso la versione in abbonamento.

Il prossimo passo potrebbe essere il nome Office che verrà completamente abbandonato in futuro, verrà rimosso anche dalle applicazioni Web, desktop e mobili.

D’ora in poi, il pacchetto del programma viene denominato Microsoft 365.

Le modifiche entreranno in vigore su Office.com a novembre 2022 e nelle applicazioni Windows Office e app mobili a gennaio 2023. Naturalmente, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneDrive e tutto il resto rimarranno gli stessi.

Fondamentalmente ciò che gli utenti vedranno dopo aver installato il prossimo aggiornamento è che l’icona e il nome cambieranno, non ci saranno modifiche in termini di funzionalità e non sarà necessario passare a un modello di abbonamento per chi ha pagato una tantum.

I programmi saranno riuniti dall’app Microsoft 365, che sarà disponibile su Microsoft365.com, Microsoft Store, Google Play e App Store.