Windows 10: Aggiornamenti Sicurezza Estesi Gratuiti per Tutti

Con la data del 14 ottobre 2025 che segna la fine del supporto ufficiale per Windows 10, molti utenti si chiedono cosa fare. La buona notizia è che Microsoft ha esteso il programma Extended Security Updates (ESU) a tutti, offrendo nuove opzioni gratuite per continuare a ricevere importanti aggiornamenti di sicurezza.

Programma ESU: Mantenere Sicuro il Tuo PC Windows 10

Il programma ESU di Microsoft fornisce aggiornamenti di sicurezza critici e importanti per i sistemi operativi non più supportati, garantendo protezione contro nuove vulnerabilità. È fondamentale sottolineare che il programma ESU non include nuove funzionalità, correzioni di bug o supporto tecnico. Inizialmente previsto a pagamento ($30 all’anno per i consumatori), Microsoft ha recentemente introdotto due opzioni gratuite, rendendo l’accesso più semplice per gli utenti individuali.

A partire da ora, gli utenti di Windows 10 vedranno una procedura guidata di iscrizione tramite notifiche e nelle Impostazioni del PC. Questo semplifica l’adesione al programma ESU direttamente dal proprio dispositivo.

Ecco le tre opzioni disponibili per ottenere gli aggiornamenti ESU:

Riscatto di Punti Microsoft Rewards: Puoi ottenere un anno di aggiornamenti ESU riscattando 1.000 punti dal programma Microsoft Rewards. È facile guadagnare punti usando i servizi Microsoft; ad esempio, scaricare l’app Bing può farti guadagnare 500 punti. Sincronizzazione del Backup di Windows con OneDrive: Questa opzione è gratuita, anche se potresti dover acquistare spazio di archiviazione OneDrive aggiuntivo se superi i 5 GB gratuiti di default. Acquisto Tradizionale: L’opzione originale prevede il pagamento di $30 per un anno di aggiornamenti critici.

Oltre gli Aggiornamenti: Cosa Succede alle App e all’Hardware

Molti utenti non possono semplicemente passare a Windows 11 a causa dei requisiti hardware più stringenti del sistema operativo più recente, che escludono PC più datati. Sebbene esistano soluzioni non ufficialmente supportate da Microsoft per aggirare questi requisiti, l’azienda le sconsiglia.

È importante notare che, anche se il supporto per Windows 10 termina, le applicazioni di Microsoft Office (Microsoft 365) continueranno a funzionare per altri tre anni. Tuttavia, anche per queste app riceverai solo aggiornamenti di sicurezza, senza nuove funzionalità o correzioni di bug complete.

Conclusione Se non sei ancora pronto a passare a Windows 11, il programma ESU di Microsoft offre una soluzione pratica per mantenere il tuo PC Windows 10 protetto. Valuta le opzioni gratuite disponibili per continuare a ricevere aggiornamenti di sicurezza essenziali e naviga sul web con maggiore tranquillità.

Per maggiori dettagli e per iscriverti, visita i siti ufficiali Microsoft: