Analizziamo i vantaggi della marcatura laser

I laser sono adatti per eseguire una varietà di operazioni. La marcatura laser è una di queste. È il processo di utilizzo di un raggio laser per marcare o incidere su una varietà di superfici. Oggi, numerose applicazioni derivano da questa possibilità.

La marcatura laser è un processo estremamente versatile. La marcatura laser è un termine comune utilizzato in modo intercambiabile per diversi processi come l’ablazione, l’incisione, la formazione di schiuma, la colorazione, la colorazione, la carbonizzazione, marcatura laser metalli e così via. La scelta del metodo dipende dal materiale e dai requisiti di qualità.

Ci sono alcuni vantaggi che il laser ha quando lo si confronta con altri metodi possibili.

La marcatura laser è un processo senza contatto. Ciò significa che l’apparecchiatura non entra in contatto fisico con il materiale da marcare. Colpisce solo le aree colpite dal raggio laser. Di conseguenza, non vi è alcun danno al materiale per abrasione.

Il processo di marcatura laser è estremamente preciso. Lo si può utilizzare per tracciare segni su oggetti molto piccoli con una precisione impressionante. Ad esempio, i laser eseguono i segni sui circuiti stampati. La marcatura di alta qualità è chiara e leggibile.

La marcatura laser è un modo ecologicamente responsabile per eseguire l’incisione poiché non produce sottoprodotti tossici.

Rispetto ad altri metodi, la marcatura laser è estremamente veloce. Il suo utilizzo riduce il consumo di tempo e quindi i costi. L’utilizzo del metodo di marcatura laser corretto per diverse applicazioni può ridurre ulteriormente il tempo necessario.

Non ci sono costi operativi quotidiani quando si tratta di marcatura laser oltre al costo dell’elettricità per l’apparecchiatura. Il sistema richiede poca manodopera per la gestione del sistema. Gli operatori devono solo impostare i macchinari che eseguono il lavoro automaticamente.

Lo stesso sistema di marcatura laser è adatto per una varietà di materiali. Ciò fornisce maggiore flessibilità poiché la maggior parte delle industrie utilizza diversi tipi di materiali. Questi includono vari metalli, come acciai strutturali, acciai inossidabili , diversi gradi di alluminio ed altri materiali.