Il vaccino Moderna combatte tutte le varianti Covid-19

L’azienda Moderna Inc ha annunciato prove che il suo vaccino per il COVID-19 è protettivo contro tutte le varianti del virus SARS-CoV-2 rilevate fino ad oggi, inclusi due ceppi rilevati per la prima volta nel Regno Unito e in Sud Africa. Il livello di anticorpi protettivi contro il ceppo britannico, B.1.1.7, era equivalente a quelli contro le varianti precedenti. Ma mentre si credeva che gli anticorpi contro B.1.351, il ceppo sudafricano, fossero sufficienti per essere protettivi contro la malattia, sono stati ridotti, portando l’azienda a procedere con il test di una nuova versione del vaccino mirata a quella variante.

Lo studio di Moderna è stato condotto in laboratorio esponendo il siero di sangue di otto partecipanti alla sperimentazione clinica di età compresa tra 18 e 55 anni che avevano ricevuto il regime a due dosi del suo vaccino mRNA-1273 e da due primati non umani a tutte le principali varianti emergenti di SARS-CoV-2. Il livello di anticorpi neutralizzanti a tutte le varianti è stato giudicato protettivo, ma gli anticorpi contro la variante sudafricana sono stati ridotti di sei volte rispetto alla risposta alle varianti precedenti.

L’amministratore delegato di Moderna, Stephane Bancel, ha dichiarato: “Per un’abbondanza di cautela e sfruttando la flessibilità della nostra piattaforma mRNA, stiamo facendo avanzare nella clinica un candidato di richiamo della variante emergente contro la variante identificata per la prima volta nella Repubblica del Sud Africa per determinare se sarà più efficace per aumentare i titoli contro questa e varianti potenzialmente future“. L’azienda biotecnologica prevede che il richiamo potrebbe essere somministrato in combinazione con uno dei principali vaccini candidati.

Il nuovo candidato al vaccino di richiamo, soprannominato mRNA-1273.351, sarà avanzato in uno studio preclinico e in uno studio di fase 1 negli Stati Uniti. Moderna testerà anche l’efficacia di una terza dose del suo vaccino standard come richiamo contro i ceppi emergenti di COVID-19.

fonte@Fool.com