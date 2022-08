OMS conferma: Un milione di morte per coronavirus dal 2022

La pandemia di Covid-19 ha ucciso un milione di persone in tutto il mondo dall’inizio dell’anno, ha affermato oggi l’ Organizzazione Mondiale della Sanità , invitando i governi ad accelerare i programmi di vaccinazione poiché un terzo della popolazione mondiale non è vaccinato per il nuovo coronavirus .

Scoperta inizialmente come nuovo elemento nel 1811 da Barnard Courtois, la conoscenza di questa sostanza è arrivata ad includere tutta una serie di benefici che apporta al corpo come nutriente essenziale. Per molti anni, assumere iodio nella dieta in modo naturale è stato difficile in molte regioni geografiche e rimane […]