Anelli luminosi osservati attorno ad un buco nero

I buchi neri sono uno dei più grandi misteri dell’universo, difficile persino da immaginare. Ma grazie ad un’immagine recentemente rilasciata dalla NASA, è stato possibile visualizzare alcune particolarità mai viste prima.

Incredibili anelli luminosi sono stati registrati intorno a un buco nero dall’Osservatorio a raggi X Chandra della NASA e dall’Osservatorio Swift di Neil Gehrels. Le immagini a raggi X rivelano ciò che altrimenti sarebbe invisibile.

Il buco nero esiste in un sistema binario con una stella compagna e la gravità del buco nero allontana il materiale dalla stella e lo avvolge in un disco.

Il buco nero e il sistema stellare si chiama V404 Cygni e si trova a circa 7.800 anni luce dalla Terra . La stella ha circa la metà della massa del nostro sole.

Lo Swift Space Observatory, lanciato nel 2004, ha rilevato un lampo di raggi X dal sistema binario nel giugno 2015. Questa esplosione ha effettivamente creato anelli attivi visibili nelle immagini a raggi X.

Gli anelli luminosi e l’eco di luce

Il fenomeno che ha creato gli anelli e l’eco della luce. Sono stati creati in questo sistema quando l’esplosione di raggi X dal sistema binario viene riflessa dalle nuvole di polvere sparse nello spazio tra il sistema V404 Cygni e la Terra.

Lo spazio è pieno di polvere, ma più simile ad una nuvola di fumo pieno di minuscole particelle solide.

Una nuova immagine rilasciata dalla NASA combina i raggi X osservati da Chandra con i dati raccolti in luce ottica dal telescopio Pan-STARRS alle Hawaii, che integra le stelle circostanti.

Ci sono otto anelli creati dai raggi X dei brillamenti del 2015, mentre rimbalzano in nuvole di polvere. Questi anelli possono aiutare gli scienziati a comprendere meglio il buco nero nel sistema V404 Cygni e lo spazio cosmico tra il sistema e la Terra.

Il diametro degli anelli consente ai ricercatori di determinare le distanze delle nuvole di polvere utilizzate per creare gli anelli di luce. Più grande è l’anello, più la nuvola è vicina alla Terra.

I ricercatori hanno anche utilizzato i raggi X in modo simile alle scansioni negli studi medici o alle scansioni dei bagagli negli aeroporti.

Ciò significa che sono stati in grado di utilizzare la luminosità dei raggi X per determinare la composizione delle nuvole di polvere in base alla quantità di raggi X che hanno assorbito. I ricercatori hanno scoperto che la polvere era probabilmente composta da grafite e granuli di silicato.

La nuova immagine è un’altra affascinante prospettiva sui misteriosi buchi neri e su come gli osservatori a raggi X possono illuminare gli aspetti altrimenti invisibili dell’universo.