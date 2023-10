App di messaggistica segreta: cosa bisogna sapere?

App di messaggistica segreta: tutte le cose da conoscere

Il mondo in cui viviamo quotidianamente è un mondo dove le informazioni passano a gran velocità tra una persona e l’altra attraverso i mezzi più disparati. Con l’introduzione degli smartphone questa comunicazione è diventata estremamente pervasiva, tanto da rischiare di essere un pericolo per i più piccoli.

Che app di messaggistica segreta usano i bambini?

I più piccoli sono tutto fuorché stupidi quando si tratta di sfruttare gli strumenti giusti per farla franca. Se c’è qualcosa che la scienza ha capito nel corso degli ultimi anni è di come la furbizia sia una delle caratteristiche più importante nei più piccini. Tante piccole prove si possono ritrovare nelle applicazioni e negli strumenti che utilizzano per non farsi scoprire quando parlano tra di loro.

Perché si, se c’è qualcosa che i bambini hanno imparato a fare è quello di farla franca con gli smartphone. Parte del merito si deve senza dubbio al loro essere nativi digitali ovvero utilizzatori più consapevoli dei loro genitori di come si possono sfruttare a piene potenzialità gli strumenti digitali come gli smartphone. Se si tratta di non farsi scoprire i bambini sono perfettamente consapevoli di quali sono gli strumenti più potenti da utilizzate.

Applicazioni come:

Snapchat

Discord

Wizz

WhatsApp

Telegram

Kik

Google Docs

Signal

Possono essere impiegate dai bambini per portare avanti conversazioni altresì proibite, sfruttando per di più le caratteristiche uniche di ogni singola applicazione a loro vantaggio. Portiamo come esempio le applicazioni di messaggistica classiche, ad esempio, come Instagram o Telegram: entrambi questi strumenti offrono la possibilità di utilizzare l’applicazione per inviare messaggi in grado di autodistruggersi, non risultando poi più disponibili dopo essere stati visualizzati.

Questa funzione, ereditata dalle prime versioni di Snapchat, si può applicare anche a file multimediali come foto e video, anche questi in grado di non diventare più visualizzabili dopo la prima visione. E perché non parlare di applicazioni come Snapchat che permettono di creare intere chat basate su questo grezzo ma efficace sistema di sicurezza? Applicazioni come Discord invece pongono il problema su un piano diverso, risultando piene di pericoli.

Questo lo si deve alla sua popolarità nel mondo dei videogiochi e alla semplicità con il quale è facilissimo mantenere l’anonimato; il suo sistema di server permette di creare luoghi privati dove scambiarsi foto, video, fare chiamate e tanto altro ancora: un rischio davvero pesante per i bambini. Dulcis in fundo, poi, troviamo Google Docs: un’applicazione per la videoscrittura che però attraverso il suo sistema di commenti può essere utilizzata per comunicare in maniera invisibile agli occhi altrui.

Cosa fare per tenere i bambini al sicuro?

Queste applicazioni se utilizzate per le motivazioni scorrette possono davvero essere una spina nel fianco e tenere al sicuro i bambini può diventare “problematico” per alcuni; fortunatamente sfruttando nella maniera consona strumenti per il monitoraggio avanzato come Eyezy è possibile avere sempre tutte le informazioni del caso.

Eyezy è il nome di una potente applicazione compatibile con Android e iOS che permette di avere accesso a quasi tutto quello che viene fatto con lo smartphone, dalle conversazioni su applicazioni come Snapchat ai DM inviati su Instagram, passando poi per le email, le chiamate effettuate, gli SMS ricevuti, le applicazioni installate e così via.

Diversi sono i vantaggi dell’utilizzare questo genere di applicazione: essa funziona in modalità stealth, risultando non percepibile dal proprietario del telefono e permette al monitorante di avere sempre tutto controllo comodamente dal divano di casa, grazie a una dashboard sicura accessibile online; zero sospetti e tanti risultati, alla fine del discorso. Puoi anche utilizzare il coupon Eyezy per provare tutte le funzionalità di questa applicazione.

Conclusioni

Sapere quali sono le app di messaggistica segreta più popolari in circolazione permette a un genitore di correre ai ripari se ha paura che il proprio figlio le stia utilizzando nella maniera sbagliata. Fortunatamente avere dalla propria applicazioni per il monitoraggio come Eyezy può fare la differenza e permette di intervenire in maniera discreta e immediata!