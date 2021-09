Apple presenta il nuovo iPhone 13 e non solo

Il piatto forte sarà il nuovo iPhone . Presumibilmente, Apple presenterà quattro versioni dello smartphone: mini, normale, Pro e Pro Max. Grazie a tante notizie trapelate, si è saputo che per l’ iPhone 13 ci saranno nuovi colori della scocca: bronzo, dorato in due tonalità (Sunset Gold e Rose Gold) e nero opaco.

Per quanto riguarda l’ Apple Watch 7 , si dice che il corpo dell’orologio sia più sottile di 1,7 mm e che le dimensioni del display cresceranno leggermente. Alcune fonti affermano che Apple Watch avrà un misuratore di glucosio nel sangue integrato per monitorare i livelli di zucchero nel sangue.

Xiaomi ha presentato un prototipo di occhiali intelligenti completamente autonomi e che non necessitano di essere collegati ad uno smartphone. Gli occhiali sono dotati di un display microLED in miniatura, supportano le chiamate, sono in grado di tradurre il parlato in tempo reale, forniscono la navigazione e altre funzioni. Come […]