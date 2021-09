Quali sono i sintomi di possibili problemi cardiaci

Il cuore è l’organo principale del sistema circolatorio, poiché pompa il sangue in tutte le parti del corpo mediante una regolare contrazione per pompare il sangue e distribuirlo nel corpo attraverso i vasi sanguigni, pertanto è importante mantenerne la salute e l’attività e consultare un medico quando si avverte un problema legato al cuore o che ne indebolisce l’attività.

Il medico russo Zaor Shugoshev, specialista in cardiologia, ha segnalato tre sintomi che potrebbero mettere in guardia dall’imminenza di malattie cardiovascolari.

In dichiarazioni alla stampa, Shugoshev ha avvertito del pericolo nel momento in cui ci sia sintomo di “bruciore al petto” o “mancanza di respiro” quando si sposta da una stanza calda a un luogo freddo, una sensazione che può durare per 5 minuti.

Il medico ha anche indicato la necessità che una persona consulti specialisti quando avverte qualche fastidio al petto, ad esempio durante le sue attività fisiche.

In precedenza, un altro medico russo ha menzionato sintomi nascosti di malattie cardiovascolari, compresa l’alta pressione in assenza di sintomi di altre malattie, disturbi del ritmo cardiaco e vertigini.