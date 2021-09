Xiaomi vuole sostituire gli smartphone con occhiali intelligenti

Xiaomi ha presentato un prototipo di occhiali intelligenti completamente autonomi e che non necessitano di essere collegati ad uno smartphone. Gli occhiali sono dotati di un display microLED in miniatura, supportano le chiamate, sono in grado di tradurre il parlato in tempo reale, forniscono la navigazione e altre funzioni.

Come previsto da Xiaomi, questi occhiali intelligenti potrebbero sostituire gli smartphone nel prossimo futuro. Il modello, che ha ricevuto il semplice nome Xiaomi Smart Glasses, sembra un normale paio di occhiali senza diottrie. Tuttavia, la novità supporta la tecnologia “microLED ottico a guida d’onda“. Secondo Xiaomi, il modello può essere utilizzato non solo per le chiamate e la navigazione, ma consente anche di visualizzare e inviare messaggi, scattare foto e molto altro.

Il display da 0,13 pollici è nascosto nella cornice degli Xiaomi Smart Glasses e ha pixel di appena 4 micrometri. I pixel MicroLED sono retroilluminati individualmente per una luminosità senza rivali e neri ricchi e profondi. La dimensione del chip del display è 2,4 × 2,02 mm. Il modello è basato su un processore Arm quad-core e un sistema operativo Android.

La Xiaomi conferma di aver scelto come soluzione al display monocromatico con una luminosità di picco di 2 milioni di cd / m 2 . Grazie allo speciale sistema, l’occhio umano vedrà uno schermo molto più grande, senza bisogno di un complesso sistema di lenti, specchi o loro combinazione, come in altri prodotti, spiega l’azienda attraverso il blog ufficiale.

In totale, gli Xiaomi Smart Glasses utilizzano 497 componenti, inclusi sensori in miniatura, e il sistema di interazione con gli occhiali è organizzato in modo tale da visualizzare solo le informazioni chiave senza interferire con le attività quotidiane. Il principale mezzo di interazione con gli occhiali dovrebbe essere l’assistente vocale XiaoAI.

Per le riprese, negli occhiali è integrata una fotocamera da 5 megapixel. C’è anche un microfono integrato e un algoritmo proprietario è in grado di tradurre il parlato in tempo reale e la trascrizione da audio a testo.

