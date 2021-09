Ecco gli alimenti che possono influire sulla nostra salute psicologica

Additivi contenuti in conserve alimentari e frutta a guscio confezionata; Sono stati segnalati come alimenti che influiscono negativamente sulla psicologia perché causano affaticamento, debolezza e sonnolenza.

I cereali , che di solito sono in cima alle liste dietetiche, sono un altro alimento che risulta causare malinconia . I ricercatori sottolineano che i cereali dovrebbero essere rimossi dalle liste dietetiche perché contengono zucchero in eccesso e questo influisce negativamente sui valori di insulina nel sangue.

Mentre molti prodotti di fabbrica alterano la struttura del corpo, provocano anche l’acne in quanto lubrificano il fegato. In questo caso, la persona può diventare depressa a causa del deterioramento del suo aspetto esteriore.

Anche il luogo comune che i dolciumi contenenti sostanze coloranti, rendano felici le persone, è stata smentita a seguito di questa ricerca. È stato annunciato che questi zuccheri non solo influiscono negativamente sulla salute umana, ma influenzano anche l’umore e causano deficit di attenzione nei bambini .

L’integrazione alimentare consiste nell’utilizzare prodotti specifici per andare a completare il fabbisogno giornaliero di una determinata persona. Essendo l’alimentazione umana molto ampia,varia e complessa di riflesso lo può essere anche l’integrazione alimentare. Non esiste – a conseguenza di quanto detto – un’unica regola che valga per tutti. Ogni individuo ha […]