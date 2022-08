Arriva il nuovo Pinocchio di Guillermo Del Toro

E’ stato pubblicato il primo trailer ufficiale del Pinocchio di Guillermo Del Toro.

Il regista premio Oscar Guillermo del Toro presenta un Pinocchio visto sotto un’ottica completamente nuova.

Basato sul racconto classico di Carlo Collodi, si svolge nel 1930, all’epoca dell’ascesa del fascismo in Italia ed è stato presentato da Netflix.

“Dalle mie numerose peregrinazioni su questa terra, ho così tanto da dire su padri e figli imperfetti“, Sebastian J. Cricket, doppiato da Ewan McGregor, narra all’inizio del trailer mentre Geppetto abbatte un albero per creare suo figlio: “Voglio raccontarvi una storia. È una storia che pensi di conoscere, ma non lo sai… una storia su un ragazzo di legno“.

E continua: “Ho imparato che ci sono spiriti che raramente interagiscono con il mondo umano ma a volte…“.

Tilda Swinton veste il ruolo della Fata con la sua voce. “Il ragazzo di legno con l’anima presa in prestito“, dice nel suo ruolo e aggiunge: “Sii suo figlio, riempi di luce le sue giornate. Ti chiameremo Pinocchio”.

Nel ruolo del narratore c’è Ewan McGregor, mentre oltre a David Bradley e Gregory Mann, Christoph Waltz, Tilda Swinton, Finn Wolfhard, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, Cate Blanchett e John Turturro prestano le loro voci al film nella versione originale.

Del Toro co-dirige il film con Mark Gustafson e ha scritto la sceneggiatura con Patrick McHale .

“Nessuna forma d’arte ha influenzato la mia vita e il mio lavoro più dell’animazione, e nessun personaggio nella storia ha avuto un legame così profondo con me come Pinocchio“, ha detto il regista a The Hollywood Reporter.

“Nella nostra storia, Pinocchio è un’anima innocente con un padre indifferente che si perde in un mondo che non riesce a capire . Si imbarca in un viaggio straordinario che gli permette di comprendere suo padre e il mondo reale. Ho voluto fare questo film da quando ho memoria“, ha aggiunto il regista.