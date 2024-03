Arriva l’intelligenza artificiale sul Samsung Galaxy

L’era dell’intelligenza artificiale (AI) sta rapidamente prendendo piede nei dispositivi mobili, e Samsung, uno dei principali produttori di smartphone al mondo, è in prima linea con il suo Galaxy S24 Series. Questa nuova gamma di dispositivi non solo promette di elevare l’esperienza utente con l’uso dell’AI, ma mira anche a ridefinire come interagiamo con i nostri telefoni quotidianamente.

Il Galaxy S24 Series introduce una serie di funzionalità AI innovative che migliorano sia l’usabilità sia la produttività. Una di queste, denominata “Circle to Search”, consente agli utenti di cercare informazioni su Google semplicemente disegnando un cerchio attorno a un oggetto di interesse sullo schermo. Questo metodo di ricerca intuitivo apre nuove possibilità di scoperta senza dover lasciare l’app o la schermata in uso.

Un’altra funzione notevole è “Generative Edit”, che trasforma le foto ordinarie in capolavori fotografici con pochi tocchi. Gli utenti possono fare modifiche semplici come cancellare, ricomporre e rimasterizzare le immagini, elevando così il livello della fotografia mobile. “Chat Assist” e “Live Translate” sono funzioni pensate per facilitare la comunicazione in lingue diverse, offrendo traduzioni in tempo reale sia in testo che in voce, migliorando l’interazione e la comprensione tra persone di lingue diverse.

Samsung ha anche integrato “Note Assist” in Samsung Notes, che rivoluziona il modo di prendere appunti grazie alla generazione di sommari AI, alla creazione di template per una presa di appunti più efficiente e alla traduzione degli stessi. “Smart Switch”, infine, rende il trasferimento di dati e impostazioni da un dispositivo precedente al Galaxy S24 semplice e intuitivo, assicurando una transizione senza problemi per gli utenti.

Oltre alle caratteristiche legate all’AI, Samsung ha dato grande importanza alla sostenibilità e alla sicurezza dei dati. Il Galaxy S24 è il primo nella serie S ad essere progettato con materiali riciclati, compresi plastica, vetro, alluminio, cobalto e elementi di terre rare, oltre ad avere componenti realizzati con acciaio riciclato e TPU (Thermoplastic Polyurethane). Samsung si impegna a offrire sette generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e sette anni di aggiornamenti di sicurezza, prolungando il ciclo di vita dei dispositivi.

La partnership con Google ha ulteriormente arricchito l’esperienza Galaxy S24 con l’introduzione di Gemini, un modello AI di Google Cloud, che migliora le funzioni delle app Samsung come Notes, Voice Recorder e Keyboard. Questa collaborazione assicura che le funzionalità AI del Galaxy S24 siano alimentate da alcuni dei modelli AI più avanzati disponibili, promettendo un’esperienza utente senza precedenti.

In conclusione, l’arrivo dell’intelligenza artificiale sui dispositivi Samsung Galaxy S24 non è solo una testimonianza dell’impegno di Samsung nell’innovazione tecnologica, ma segna anche un passo importante verso telefoni più intelligenti, sicuri e sostenibili. Con una serie di funzioni AI progettate per migliorare ogni aspetto dell’uso quotidiano dello smartphone, il Galaxy S24 Series è destinato a ridefinire le aspettative degli utenti da uno smartphone di punta​​​​​​​​.