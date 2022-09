Artemis I, la Nasa conferma la seconda data di lancio

La NASA ha confermato la nuova data di lancio della missione Artemis I, l’SLS, che era pronto a decollare dal Kenney Space Center in Florida, lunedì 29 agosto.

La nuova data annunciata per il volo di Artemis I è questo sabato 3 settembre, alle 14:17 ora locale. La finestra di ripresa si chiuderà due ore dopo.

E se non sono ancora soddisfatte le condizioni per il decollo, il 5 settembre verrà effettuato un nuovo test. L’Agenzia Spaziale informa che le previsioni meteo per il momento sono piuttosto favorevoli, nonostante qualche possibile pioggia, con “rovesci che dovrebbero essere sporadici durante la finestra di lancio”.

Lunedì 29 agosto, il conto alla rovescia è stato interrotto 40 minuti prima del decollo programmato, quando gli equipaggi hanno scoperto che il motore 3 non si stava raffreddando abbastanza e c’era anche una perdita di idrogeno su quella che chiamano “scatola di spurgo”.

Gli ingegneri hanno dovuto “gestire la perdita regolando manualmente le portate del propellente“. I prossimi giorni saranno quindi dedicati alla revisione di questi elementi e in particolare della procedura per il riempimento dei serbatoi, precisa la Nasa:

“una procedura simile a quella che è stata effettuata con successo durante la Green Run presso lo Stennis Space Center del Mississippi” . In precedenza verranno effettuati anche i test sul raffreddamento del motore.

Non mancherà ovviamente lo spettacolo che si preannuncia storico, segnando l’inizio delle missioni Artemis e il ritorno degli esseri umani in un mondo diverso dalla Terra.