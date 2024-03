L’aspettativa di vita sta aumentando

L’aspettativa di vita è una metrica che ha catturato l’interesse degli studiosi, dei politici e del pubblico generale per decenni. Riflette non solo i progressi medici e sanitari, ma anche la qualità della vita e il benessere sociale di una popolazione. Negli ultimi due secoli, abbiamo assistito a un aumento senza precedenti dell’aspettativa di vita a livello globale, un fenomeno che sfida continuamente le precedenti aspettative e predizioni.

All’inizio del XX secolo, l’aspettativa di vita era considerevolmente più bassa rispetto a oggi. Fattori come malattie infettive, cattive condizioni igieniche e accesso limitato all’assistenza medica contribuivano a tassi di mortalità elevati a tutte le età. Tuttavia, con il passare del tempo, miglioramenti significativi nelle condizioni di vita, avanzamenti nella medicina e politiche sanitarie più efficaci hanno contribuito a una drastica riduzione della mortalità, specialmente nelle prime fasi della vita.

Uno studio condotto da Jim Oeppen e James W. Vaupel ha evidenziato come l’aspettativa di vita al massimo registrata sia aumentata costantemente nel tempo, di circa un anno ogni quattro anni, dal 1840. Questo trend ha superato ripetutamente le previsioni stabilite, dimostrando che non c’è un limite fisso all’aspettativa di vita umana. Ad esempio, nel 1928, lo statistico americano Louis Dublin predisse che l’aspettativa di vita massima raggiungibile fosse di 64,8 anni, una cifra che è stata ampiamente superata nei decenni successivi. Nel 2021, Hong Kong ha registrato l’aspettativa di vita più alta, 88 anni, un traguardo che sottolinea come i continui progressi in vari settori abbiano contribuito ad allungare la vita umana​​.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) conferma questa tendenza positiva, riportando che l’aspettativa di vita globale è aumentata di oltre 6 anni tra il 2000 e il 2019, passando da 66,8 anni a 73,4 anni. Questo incremento è attribuibile alla riduzione della mortalità piuttosto che a una diminuzione degli anni vissuti con disabilità. Tuttavia, l’aspettativa di vita salutare (HALE), che tiene conto degli anni vissuti in buona salute, è aumentata in modo più modesto, di circa 5,4 anni, non tenendo il passo con l’aumento dell’aspettativa di vita generale​​.

Il rapporto “World Health Statistics 2022” dell’OMS mette in luce anche i progressi realizzati nei primi vent’anni del XXI secolo, attribuendo l’aumento dell’aspettativa di vita a miglioramenti nella salute materna e infantile e a investimenti significativi in programmi per combattere malattie come l’HIV, la tubercolosi e la malaria. Tuttavia, le interruzioni dei servizi sanitari causate dalla pandemia di COVID-19 nel 2020 hanno avuto un impatto negativo, contribuendo all’aumento dei decessi per tubercolosi e malaria tra il 2019 e il 2020​​.

Questi dati sottolineano l’importanza di continuare a investire in sanità pubblica, ricerca medica e politiche sociali che promuovano stili di vita sani. Mentre le sfide demografiche, come l’invecchiamento della popolazione, pongono nuove domande sul sostegno agli anziani e sulla sostenibilità dei sistemi sanitari, l’incremento dell’aspettativa di vita rimane un testimone del progresso umano e della nostra capacità collettiva di superare le avversità e migliorare la qualità della vita.