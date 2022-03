Attenzione a questo integratore, provoca danni ai nervi

Gli integratori hanno alcuni benefici per la salute, ma un’assunzione eccessiva di alcuni di essi può causare più danni che benefici, inclusa la vitamina B6, che può causare danni irreversibili ai nervi se assunta in dosi superiori a quelle raccomandate, per lunghi periodi di tempo.

La vitamina B6 è necessaria per una serie di processi nel cervello e per regolare zucchero, grassi e proteine, ed è un nutriente chiave utilizzato nella crescita della pelle e dei nervi, come la serotonina e la dopamina.

Questa vitamina ha anche un ruolo importante nella sintesi della mielina, che è un componente strutturale essenziale dei nervi.

Quando la mielina è danneggiata, gli impulsi nervosi rallentano, causando alterazioni sensoriali e disturbi del movimento.

Mentre la maggior parte delle persone assume abbastanza vitamina B6 dalla loro dieta, coloro che sono carenti di questo tipo di vitamina possono ricorrere a integratori per correggere le loro carenze, ma questo non dovrebbe essere fatto senza prescrizione medica.

Secondo il consulente nutrizionale, l’assunzione di dosi più elevate di vitamina B6 può comportare rischi per la salute significativi e può portare a danni ai nervi e neuropatia sensoriale periferica, e la neuropatia periferica può influenzare altre aree e funzioni biologiche come la digestione, la minzione e la circolazione sanguigna e può causare una disabilità a lungo termine o fatale.

I sintomi di alte dosi di vitamina B6 includono uno scarso controllo muscolare e lesioni cutanee dolorose, e questo si applica solo agli integratori alimentari di questa vitamina e non alle sue fonti alimentari natural