Attenzione se hai avuto il Covid puoi contrarre questa malattia

“I fattori coinvolti nello sviluppo dell’Alzheimer sono poco conosciuti, ma due parti che sembrano importanti sono le infezioni precedenti, in particolare le infezioni virali e l’infiammazione“, ha affermato la coautrice dello studio Pamela Davis.

Uno studio su 6 milioni di anziani, pubblicato sul Journal of Alzheimer’s Disease , ha scoperto che le persone anziane infettate dal coronavirus erano dal 50 all’80% più suscettibili alla forma debilitante di demenza nell’anno successivo alla diagnosi di COVID , secondo quanto riportato da Science Daily.

Molte persone hanno contratto il coronavirus nonostante siano altamente protette e vaccinate. Gli studi hanno scoperto che le persone che hanno avuto il Covid in precedenza hanno un rischio molto più elevato di contrarre determinate malattie .

Secondo diversi studi la sigaretta elettronica potrebbe provocare diversi danni e l’utilizzo è sempre più appannaggio dei giovani. L’uso delle sigarette elettroniche sta diventando sempre più diffuso tra i giovani. È vietato in 37 paesi in tutto il mondo e ha restrizioni in 73 paesi. Nelle sigarette elettroniche, spiegano, sono […]