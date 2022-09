La vitamina D e gli integratori non proteggono dal Covid

Gli integratori di Vitamina D non proteggono dalle infezioni respiratorie tipiche del Covid-19.

Nuovi studi affermano che gli integratori, ricchi di vitamina D, non proteggono dalle infezioni respiratorie come il Covid-19.

Recentemente sono stati pubblicati due nuovi studi, con la stessa conclusione: gli integratori di vitamina D, o con olio di pesce, non sono efficaci nella protezione contro il Covid-19 e altre infezioni respiratorie.

Studi precedentemente pubblicati hanno suggerito che gli integratori di vitamina D potrebbero aiutare a proteggere da questi tipi di malattie, incluso il Covid-19, tuttavia ricercatori nel Regno Unito e in Norvegia hanno scoperto che non è così.

Gli studi, pubblicati sulla rivista scientifica The BMJ, hanno scoperto che questi integratori, come quelli con olio di pesce, non hanno un impatto significativo sulla probabilità che qualcuno contragga il coronavirus o qualsiasi altra infezione respiratoria.

In un editoriale pubblicato con gli studi, Peter Bergman, professore al Karolinska Institute in Svezia, afferma che i vaccini contro il Covid-19 rimangono la forma di protezione più efficace.

Inoltre, il professore afferma che le persone con livelli normali di vitamina D dovrebbero evitare questi integratori.